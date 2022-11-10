Дочка Брюса Вілліса показала нове фото невиліковно хворого батька

Брюс Вілліс / скріншот з відео та Instagram

Легендарний 67-річний американський актор Брюс Вілліс, який через важку хворобу (афазію) завершив кінокар'єру і зараз практично анахоретствує. Одна з його дочок від шлюбу з Демі Мур, Скаут Вілліс, опублікувала в Instagram свіжий знімок батька.

Також повідомляється, що Вілліс весь свій час проводить в колі сім'ї – зі своєю теперішньою дружиною Еммою Хемінг і п'ятьма дочками від двох шлюбів. Також його часто відвідує перша дружина Демі Мур.

Скаут поділилася знімком, на якому зображений помітно постарілий Вілліс, який міцно тримає за руку Емму. Вони Ласкаво дивляться один на одного. А праворуч великий підпис на знімку ‒ лаконічний і чіткий ‒ "любов".

Причому Вілліс одягнений в стандартну сіру футболку - поло і сині джинси, а його Хемінг – в білу блузку і рожево-червоні картаті штани.

Нагадаємо, у березні 2022 року стало відомо, що легендарний голлівудський актор Брюс Вілліс офіційно завершив акторську кар'єру.

Як повідомила його старша дочка Румер Вілліс, таке рішення далося її батькові насилу, проте невиліковна хвороба (афазія) ніяк не дозволить йому як слід виконувати свою роботу.

"Всім чудовим шанувальникам Брюса ми всією сім'єю хотіли повідомити, що у нашого улюбленого Брюса виникли деякі проблеми зі здоров'ям, і нещодавно йому поставили діагноз афазія, яка впливає на його когнітивні здібності. В результаті цього після довгих роздумів Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато для нього значила. Це дійсно складний час для нашої родини, і ми дуже вдячні вам за вашу незмінну любов, співчуття і підтримку. Ми переживаємо це як міцна сім'я, і хотіли залучити його шанувальників, бо знаємо, як багато він означає для вас, як і ви для нього. Як завжди каже Брюс: "живіть на повну!". і ми всі плануємо слідувати його порадам", - написала вона.

Пізніше старий друг Брюса, інша зірка Голлівуду, 75-річний Сильвестр Сталлоне, підтвердив тяжкість ситуації.

"Брюс переживає дуже, дуже важкі часи. Він став свого роду некомунікабельним. Це вбиває мене. Це так сумно", - підсумував він.



Інші новини: