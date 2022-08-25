По стопах Кличка: "одесит" Сильвестр Сталлоне розлучається з дружиною після 25 років шлюбу

Сильвестр Сталлоне розлучається з Дженніфер Флавін після 25 років шлюбу / instagram.com/officialslystallone

Американський актор і режисер, зірка фільмів Роккі і Рембо, Сильвестр Сталлоне у 76 років залишився самотнім - його дружина, модель Дженніфер Флавін подала на розлучення.

"З сумом повідомляю, що після 25 років шлюбу я подала на розлучення зі своїм чоловіком Сильвестром Сталлоне. Хоча ми більше не одружені, я завжди буду дорожити нашими більш ніж 30-річними відносинами, і я знаю, що ми обидва віддані нашим прекрасним донькам. Я прошу про конфіденційність для нашої сім'ї", - цитує заяву Флавін видавництво People.

Також ЗМІ повідомляють, що причиною розпаду сім'ї, яка ще в травні зворушливо вітала один одного з чвертю століття, проведеними разом, стали гроші. А точніше надмірні витрати Сталлоне.

Видео дня

В заяві, яка надійшло до суду округу Палм Біч, Флорида, йдеться про те, що Слай "брав участь у навмисній розтраті та/або виснаженні майна подружжя, що мала на нього (майно) несприятливий економічний вплив".

Флавлін вимагатиме від актора повного і нерівного поділу майна з кількісною і чисельною перевагою в свою сторону.

Сталлоне і Флавін одружилися в 1997 році. У цьому шлюбі з'явилися троє дочок: Софія Роуз (1996 р.н.), Сістін Роуз (1998 р. н.) і Скарлет Роуз (2002 р. н.).

Раніше 64-річний іспанський актор Антоніо Бандерас показав на пляжі свою коханку. Дівчина вдвічі молодша за нього, і вже підписується прізвищем артиста.

Також український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін розповів про жінці, яка зайняла місце в серці мера Києва Віталія Кличка, який нещодавно розлучився з дружиною після 25 років шлюбу.

Інші новини: