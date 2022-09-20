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Соломку підстелили: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек уклали незвичайний шлюбний контракт

20 вересня 2022, 22:12

Бенніфер все ще побоюються застарілих травм, які зруйнували їх весілля на початку двохтисячних.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек уклали шлюбний контракт з особливим пунктом про зради / instagram.com/jlo, imdb.com

У липні 2022 року голлівудський актор Бен Аффлек і актриса і співачка Дженніфер Лопес зв'язали себе узами шлюбу. Однак хеппі-енд молодят затьмарений тривогами молодої дружини.

Як повідомив інсайдер виданню Магса, Лопес боїться набриднути своєму чоловікові, а також переживає сильний тиск з боку громадськості, тому наполягла на укладенні шлюбного контракту.

"Дженніфер намагається зберігати відносини цікавими. Вона не планує розлучатися через кілька тижнів після заміжжя, і свідомо ставиться до того, що люди говорять про них", - говорить людина з близького оточення пари.

Договір, однак, в першу чергу був створений не для того, щоб захистити капітали знаменитостей в разі розлучення. У страху втратити коханого, Лопес додала обов'язковий пункт, згідно з яким Аффлек зобов'язується виплатити їй 5 млн доларів у разі своєї невірності. Джей Ло, в свою чергу, прийняла на себе такі ж зобов'язання.

Нехай над артисткою і посміюються за її спробу утримати чоловіка контрактом, але в минулому у Бенніфер вже були проблеми у відносинах: 20 років тому вони вже ледь не одружилися, проте скасували весілля за день до церемонії. Справжню причину артисти ніколи не називали, проте вважається, що проблема була в алкоголізмі Аффлека (він чистий з початку 2020 року) і скандалах на цьому грунті.

Раніше учасник 2 сезону Холостячки зі Златою Огневич, який зробив камінг-аут, як бісексуал, підводний фотограф і фрідайвер Андрій Хветкевич розповів, хто з суперників на проекті йому подобався, як чоловік.

Також росЗМІ, з посиланням на невідому українську блогерку, заявили про те, що українська співачка Віра Брежнєва розлучилася з музичним продюсером Костянтином Меладзе ще влітку 2022 року.

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шоу-бізнес Дженніфер Лопес Бен Аффлек новини шоу бізнесу
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