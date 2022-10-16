Солістка Kazka Олександра Зарицька показала постільне фото з новим бойфрендом

Олександра Зарицька показала постільне фото з Павлом Тараненком / instagram.com/kazka.band

Солістка гурту KAZKA та тренер Голосу країни-12 Олександра Зарицька після того, як спростувала чутки про роман з танцюристом Юрієм Мєшковим, і оприлюднила особистість свого нового бойфренда, вирушила з коханим у міні-відпустку.

Так як відносини в парі тільки починають набирати обертів, співачка і музикант-початківець Павло Тараненко вирушили у вкрай романтичне місце - усамітнений готель в Карпатах, де вони змогли відгородитися від усього світу в лоні незайманої природи.

Фотографіями з першого спільного відпочинку Зарицька поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зокрема вона опублікувала фото, на якому вона в ліжку ніжиться в обіймах свого обранця.

"Фото, які гріють мені душу. Залишу їх тут. Карпати - це❤️", - підписала знімки артистка.

У коментарях шанувальники раді бачити Зарицьку натхненною і закоханою, і бажають молодій парі багатьох років щастя і гармонії.

Олександра Зарицька показала постільне фото з Павлом Тараненком / instagram.com/kazka.band

Раніше стало відомо, як на чутки про роман між голлівудським актором Бредом Піттом і американською моделлю Емілі Ратаковскі відреагувала Анджеліна Джолі, його колишня дружина.

У відвертому інтерв'ю Тоня Матвієнко розповіла про зради та інтим, який вона практикує з Арсеном Мірзояном, коли вони не можуть перебувати поруч.

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