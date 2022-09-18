Солістка KAZKA Олександра Зарицька розсекретила особу свого бойфренда

Спойлер: це не Юрій Мєшков з Танців з зірками. Однак вибір Зарицької все ж впав на творчу людину.
Солістка гурту KAZKA та тренер Голосу країни-12 Олександра Зарицька розкрила особистість свого коханого. Раніше їй приписували роман з її партнером по шоу Танці з зірками Юрієм Мєшковим.
Пара часто з'являлася разом, і неозброєним поглядом можна було зрозуміти, що молодих людей об'єднують теплі почуття. Однак їх походження виявилося суто дружнім, без романтики.
Серце Зарицької належить чоловікові на ім'я Павло Тараненко. Він - motion-дизайнер і музикант-початківець під псевдонімом HAWX. На офіційній сторінці співачки в TikTok з'явився зворушливий ролик, створений для неї її обранцем.
Відео називається "Якби я була... версія від мого хлопця. Кохаю тебе сильно". У ньому Павло показує, які колір, квітка, їжа, пора року і місто асоціюються у нього з Зарицькою. Також ролик щедро присмачений романтичними кадрами закоханих.
Раніше Олег' Калуш ' Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, показав рідкісне фото, на якому він милується зі своєю дівчиною - Олександрою Білобров. Пару зловили за жаркими поцілунками в ліжку.
Також дружина і менеджер співака Віктора Павліка Катерина Репяхова довела, що 56-річний співак ще зовсім не Дід - похвалилася перед фанатками його фото в плавках.
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