Трамп втрутився в ситуацію зі Starlink в Україні: які зміни вже помітили військові

Українські дронщики фіксують стабільнішу роботу терміналів, однак повністю систему ще не відновлено.

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Обмеження швидкості Starlink в Україні могли скасувати / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео, 92 ОШБр

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Трамп попросив Маска зняти ліміт швидкості Starlink для України

Після розмови зв'язок на фронті став стабільнішим

Повністю систему ще не відновили, перевірки тривають

Президент США Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску й попросив скасувати обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні. Невдовзі після розмови супутниковий зв'язок на фронті запрацював стабільніше, повідомляє The Wall Street Journal.

За даними американських посадовців, Трамп висловив засновнику SpaceX занепокоєння тим, що ліміт і надалі утримувався на позначці близько 161 км/год. Через це частина українських ударних дронів і безпілотників-перехоплювачів не могла ефективно протидіяти російським атакам.

Покращення американські та українські посадовці зафіксували вже 21 жовтня. Водночас частина українських чиновників уточнює, що повністю систему не відновили, хоча швидкість з'єднання зросла.

Дронщики перевіряють зв'язок

Ознаки зняття ліміту помічають і безпосередньо на передовій. Журналіст The Economist Олівер Керролл у соцмережі X написав, що командири підрозділів БпЛА бачать зміни в роботі зв'язку, проте перевірки ще тривають.

"Вони все ще проводять випробування, але схоже, що так і є", - зазначив журналіст.

Схожі сигнали отримує й Майкл Кофман із Фонду Карнеґі за міжнародний мир, який досліджує війну Росії проти України. За його словами, військові підрозділи повідомили, що перші тести свідчать про стабільнішу роботу терміналів. Аналітик переконаний, що для Сил оборони це означатиме повернення важливих бойових можливостей.

"Скасування обмеження швидкості значно посилить здатність України завдавати ударів на оперативну глибину та допоможе розширити застосування реактивних дронів-перехоплювачів", - наголошує Кофман.

Київ чекає на відповідь Вашингтона

Офіційних коментарів від SpaceX чи українських відомств щодо зняття лімітів поки немає. Водночас президент Володимир Зеленський наполягає, що повноцінну роботу Starlink потрібно відновити якнайшвидше, оскільки від стабільного з'єднання залежать координація військових на передовій і функціонування критичної інфраструктури.

За словами глави держави, американська сторона пообіцяла найближчими днями з'ясувати ситуацію та дати пояснення.

"Ми чекаємо на інформацію від американських партнерів", - зазначив Зеленський.

Термінал Starlink / Інфографіка: Главред

Україна веде переговори про скасування обмежень для Starshield

Радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що Україна веде переговори з SpaceX і Пентагоном щодо скасування обмеження швидкості роботи військової системи супутникового зв’язку Starshield.

За його словами, Україна поки що не має пояснення, чому обмеження швидкості роботи Starshield було введено саме в той момент, коли відносини Києва з Вашингтоном стають дедалі напруженішими.

"Тепер ми розуміємо, що це не лише технічна проблема і не лише комерційна проблема, а й політична. Як розвиватиметься ситуація, хто ухвалить це рішення, хто впливає на ці рішення, ми можемо лише здогадуватися", - зазначив Бескрестнов.

Обмеження Starlink в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 жовтня українські військові повідомили про обмеження роботи терміналів Starlink. У русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій.

Адміністрація Дональда Трампа заявила українській стороні, що не має жодного стосунку до обмежень у роботі Starlink в Україні. У Білому домі сказали, що не контролюють компанію Ілона Маска.

Державний секретар США Марко Рубіо також заперечив причетність Вашингтона до обмеження швидкості Starlink для дронів ЗСУ. Він також заявив, що Україна наразі не має доступу до військової супутникової системи Starshield.

Згодом The Wall Street Journal, посилаючись на джерела серед американських посадовців, написала, що Ілон Маск особисто ухвалив рішення обмежити швидкість роботи військової версії супутникового інтернету Starlink, від якого критично залежать Сили оборони України.

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Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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