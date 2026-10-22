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"Один народ" та "історичні землі": Путін зробив цинічну заяву про Україну

Марія Николишин
22 жовтня 2026, 22:21
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Путін заявив про готовність до переговорів і водночас назвав окуповані землі російськими.
'Один народ' та 'історичні землі': Путін зробив цинічну заяву про Україну
Путін переклав відповідальність за початок війни на Україну / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, deepstatemap

Коротко:

  • Путін назвав окуповані території "історичними землями Росії"
  • Кремль перекладає відповідальність за війну на Київ
  • Диктатор також згадав про "цілі СВО"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що окуповані території не є українськими, а є "історичними землями Росії". Про це він сказав в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

"Києву недоречно говорити про будь-які територіальні втрати. Жителі Донбасу та Новоросії проголосували за возз’єднання з Росією", - цинічно сказав диктатор.

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Путін також стверджує, що Росія нібито не хоче воювати з Україною, а "воювати хоче Київ".

"Київ сам обрав війну - будь ласка. РФ пропонувала Україні допомогти домовитися з Донбасом, але Київ обрав гармати", - вигадав диктатор.

Крім того, він не посоромився сказати, що РФ з самого початку виступала за "мирне врегулювання українського конфлікту".

"Росія й зараз готова домовлятися та шукати вихід із складної ситуації в Україні", - сказав Путін, додавши, що "всі цілі СВО будуть досягнуті".

Також диктатор згадав і про те, що Росія нібито готова відновити тристоронні переговори щодо України.

Не обійшлося і без абсурдних заяв про "один народ".

"Останні генетичні дослідження показують, що росіяни та українці - один народ", - заявив Путін.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Як Путін може використати мирні переговори

Політолог Петро Олещук говорив, що Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни.

За його словами, диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін використовує нову зустріч для демонстрації дипломатичного прогресу Дональду Трампу, тоді як бойові дії триватимуть.

"Адміністрація Трампа чомусь переконана, що Путін розчулиться, якщо США підуть на поступки. Але з Росією це не працює: для Путіна величезна кількість поступок – це мотивація не завершувати цю війну", - наголосив політолог.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та країна-агресор Росія погодилися на переговори щодо завершення війни. Водночас він визнав, що досягнення мирної угоди залишається складним завданням.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді сказав, що Індія стане на бік кожної ініціативи, здатної наблизити завершення війни в Україні.

Водночас Китай закликав Росію та Україну відновити діалог і зміцнити взаємну довіру для врегулювання війни. У Пекіні заявили, що переговори та взаємні поступки мають допомогти досягти тривалого миру.

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Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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