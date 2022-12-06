Софія Ротару подякувала ЗСУ за успіхи на фронті після ракетного обстрілу 5 грудня

Співачка відзначила силу та відважність українських воїнів.

Софія Ротару подякувала українським воїнам за захист від російських ракетних обстрілів / instagram.com/sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару рідко виходить на зв'язок з шанувальниками під час війни в Україні. Проте знакові події вона відзначає на своїх сторінках в соціальних мережах.

Артистка чітко висловила свою проукраїнську позицію, і, за словами інсайдерів, приділяє значну кількість часу і сил волонтерству, яке, втім, намагається не афішувати.

Тому Ротару в єдиному пориві з усіма українцями радіє успіхам ЗСУ на фронті. Зокрема вона похвалила роботу українських воїнів в області захисту нашого неба від ворожих ракет. Свою неймовірну майстерність вони продемонстрували під час масованого ракетного обстрілу України силами РФ, який стався 5 грудня.

Софія Михайлівна опублікувала в Instagram- сторіс пост-подяку українському ППО і нашим захисникам.

Вона була лаконічною і небагатослівною, як завжди. На білому фоні з прапором України Ротару написала: "Наша безмежна ППОдяка!".

Софія Ротару подякувала українським воїнам за захист від російських ракетних обстрілів / instagram.com/sofiarotaru.official

Ракетна атака окупантів по Україні 5 грудня

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, РФ знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Як розповів в ефірі телемарафону представник Повітряних сил України Юрій Гнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

В результаті ракетного удару РФ було пошкоджено два об'єкти інфраструктури, тож у ряді областей України застосували екстрені відключення електроенергії.

Сили протиповітряної оборони України збили понад 60 з понад 70 випущених ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що у Росії запаси високоточних ракет вже на критичному рівні. Тому російські окупанти не зможуть часто і масово бити ракетами по всій Україні. Однак у них багато ракет меншого радіусу дії, тому будуть страждати прифронтові регіони.

Також повідомлялося, що на території Молдови впала ракета під час ракетного удару російських загарбників по Україні. Її залишки виявили прикордонники, які патрулювали територію, у фруктовому саду поблизу міста Бричень, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Республіки Молдова.

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