Софія Ротару порушила своє затяжне мовчання і відреагувала на війну в Україні

Співачка практично не робить заяв в мережі, проте 27 червня опублікувала траурну свічку.
Після варварського ракетного обстрілу в Кременчуці в мережі завірусився хештег "Russia is a terrorist state" (Росія - країна-терорист).
Багато українських зірок шоу-бізнесу і спортсмени шоковані звірством окупантів і називають ракетний обстріл терактом.
Народна артистка України, легендарна співачка Софія Ротару зробила публікацію в Instagram-stories.
Ротару порушила своє затяжне мовчання і відреагувала на ракетний удар по ТРЦ Кременчука.
Співачка практично не робить заяв в мережі, проте 27 червня опублікувала траурну свічку в своїх Instagram-stories, присвячену жертвам ракетного удару.
Зазначимо, на п'ятий день масштабного вторгнення Росії в Україну Софія Ротару зробила пост в соцмережі де написала: "незалежність і свобода коштують дорого – це правда, але невже вони варті того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей і руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я в Києві! Молюся за наших захисників і мир в Україні!" Пишу цей текст, а мої руки тремтять. Тремтять, бо в Україні йдуть запеклі бої. Сил нам усім і миру!".
Ракетний удар по Кременчуку
Нагадаємо, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області.
Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, в ході удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".
Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.
Також стало відомо про перших загиблих і десятках постраждалих.
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