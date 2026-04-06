Зібралися за третім: Федишин заінтригувала заявою про дитину

Напередодні 20-ї річниці весілля Ірина Федишин замислилася про поповнення в родині.

Ірина Федишин чоловік — співачка мріє про третю дитину

Ірина Федишин з чоловіком виховує двох синів

Пару не полишають думки про третю дитину

У липні 2026 року українська співачка Ірина Федишин та її чоловік Віталій відсвяткують двадцяту річницю весілля. За час їхнього подружнього життя у пари з'явилося двоє синів — Юрій (2011) та Олег (2015).

Нещодавно в розмові з Люкс ФМ артистка зізналася, що її щиро дивує, як швидко виросли її діти. До того ж вона відчуває в собі сили на виховання ще однієї дитини. Її чоловік поділяє її мрію — Віталій хотів би стати татом донечки.

"Я все думаю, що ми такі молоді, ого-го! А життя йде, і ти дивишся на сина, а він уже вищий за тебе. Хоча Юрчику 14, скоро 15. Але я бачу себе ще мамою немовляти. Це можливо, життя покаже. Він (Віталій) дуже хоче донечку. Що ж, поживемо — побачимо", — поділилася виконавиця.

Про персону: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

