Зібралися за третім: Федишин заінтригувала заявою про дитину

Стисло:
- Ірина Федишин з чоловіком виховує двох синів
- Пару не полишають думки про третю дитину
У липні 2026 року українська співачка Ірина Федишин та її чоловік Віталій відсвяткують двадцяту річницю весілля. За час їхнього подружнього життя у пари з'явилося двоє синів — Юрій (2011) та Олег (2015).
Нещодавно в розмові з Люкс ФМ артистка зізналася, що її щиро дивує, як швидко виросли її діти. До того ж вона відчуває в собі сили на виховання ще однієї дитини. Її чоловік поділяє її мрію — Віталій хотів би стати татом донечки.
"Я все думаю, що ми такі молоді, ого-го! А життя йде, і ти дивишся на сина, а він уже вищий за тебе. Хоча Юрчику 14, скоро 15. Але я бачу себе ще мамою немовляти. Це можливо, життя покаже. Він (Віталій) дуже хоче донечку. Що ж, поживемо — побачимо", — поділилася виконавиця.
Про персону: Ірина Федишин
Ірина Федишин - українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".
