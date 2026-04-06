"Я до вас дістануся": Каменських російською "наїхала" на фанатів у США

Українська співачка Настя Каменських, яка переїхала жити за кордон, потрапила в інцидент під час одного з виступів у США. На відео, яке поширилося в Threads, можна побачити, як вона висловлює претензії тим, хто прийшов на її концерт у Філадельфії.
Каменських вже не вперше ловлять на тому, що вона спілкується з аудиторією за кордоном російською мовою. Цей концерт не став винятком — співачка розмовляла з публікою і в якийсь момент, помітивши, що їй не приділяється належна увага глядачів, вирішила дорікнути їм.
"Я до вас доберуся, ніхто дурницями не страждає. Усі мають кайфувати! І це робиться не тільки сидячи. Тут же можна танцювати", — заявила Настя.
Співачку підтримали лише кілька активних фанатів, що дуже порадувало її. Як можна помітити на відео із залу, на виступі Каменських зібралося зовсім небагато шанувальників.
"Мої фанати... Я спеціально одягла для вас нову сукню, дівчата", — похвалилася артистка.
Настя Каменських — мовний скандал
У 2025 році Настя Каменських опинилася в центрі скандалу після свого виступу в США. Співачка зазнала жорсткої критики за виконання старих хітів російською мовою та неоднозначну промову зі сцени про те, що мова спілкування не має значення. Олії у вогонь підлило й те, що нещодавно Настя почала вести свої соцмережі російською, що багато хто розцінив як остаточне прояснення її позиції.
Про особу: Настя Каменських
Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
