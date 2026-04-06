"Я до вас дістануся": Каменських російською "наїхала" на фанатів у США

У мережу потрапило відео виступу Насті Каменських у Філадельфії.

Настя Каменських у США

Українська співачка Настя Каменських, яка переїхала жити за кордон, потрапила в інцидент під час одного з виступів у США. На відео, яке поширилося в Threads, можна побачити, як вона висловлює претензії тим, хто прийшов на її концерт у Філадельфії.

Каменських вже не вперше ловлять на тому, що вона спілкується з аудиторією за кордоном російською мовою. Цей концерт не став винятком — співачка розмовляла з публікою і в якийсь момент, помітивши, що їй не приділяється належна увага глядачів, вирішила дорікнути їм.

Виступ Насті Каменських у Філадельфії

"Я до вас доберуся, ніхто дурницями не страждає. Усі мають кайфувати! І це робиться не тільки сидячи. Тут же можна танцювати", — заявила Настя.

Співачку підтримали лише кілька активних фанатів, що дуже порадувало її. Як можна помітити на відео із залу, на виступі Каменських зібралося зовсім небагато шанувальників.

Настя Каменських виконала російськомовні хіти

"Мої фанати... Я спеціально одягла для вас нову сукню, дівчата", — похвалилася артистка.

Настя Каменських — мовний скандал

У 2025 році Настя Каменських опинилася в центрі скандалу після свого виступу в США. Співачка зазнала жорсткої критики за виконання старих хітів російською мовою та неоднозначну промову зі сцени про те, що мова спілкування не має значення. Олії у вогонь підлило й те, що нещодавно Настя почала вести свої соцмережі російською, що багато хто розцінив як остаточне прояснення її позиції.

Про особу: Настя Каменських Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

