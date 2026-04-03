Знову "холостяк": Олександр Терен зробив важливу заяву щодо стосунків

Стосунки колишнього "холостяка" не витримали його популярності.

Олександр Терен розійшовся з дівчиною

Колишній головний герой шоу "Холостяк" Олександр Терен, якого нещодавно помітили в компанії нової коханої, раптово заявив про розставання. Причини ветеран пояснив у коментарі BLIK.

За словами Терена, його роман із піарницею та письменницею Катериною Смачило швидко підійшов до фіналу. Після трьох місяців стосунків пара вже розійшлась.

"Зараз не разом, так сталося. Було багато різних факторів, ми не розійшлися якось по-злому. Все було досить взаємно, ми поговорили спокійно. Зрозуміли, що, напевно, краще зараз на цьому етапі розійтися", — зізнався Олександр.

Новоспечений холостяк розповів, що стосункам завадила його популярність. Терен зазначив, що його обраниця не звикла до уваги ЗМІ.

"Почало відчуватися якесь напруження. Можливо, все ж певний медійний тиск був. Тому що Катерина не з цього світу, скажімо, в якому зараз ми з вами спілкуємося. Почало надходити з усіх боків. У неї теж є друзі, сім'я, які теж читають новини. Звичайно, це все навалюється лавиною", — висловився Терен.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Олександр "Терен" Будько Олександру Будьку 28 років. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. Через півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" з позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування та складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій. За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Непокорених". Співавтор і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Колір Терена" та співавтор дропу футболок "Залізні люди". Він танцював із балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували в Каннах. Про нього зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

