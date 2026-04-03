"Радянська звичка": Довженко висловився про свої стосунки з різницею у 20 років

Актор щасливий зі своєю молодою нареченою.

https://glavred.net/starnews/sovetskaya-privychka-dovzhenko-vyskazalsya-pro-svoi-otnosheniya-s-raznicey-v-20-let-10754027.html Посилання скопійоване

В'ячеслав Довженко одружується — хто наречена / колаж: Главред, фото: instagram.com, В'ячеслав Довженко, film.ua

Ви дізнаєтеся:

Чому наречена В'ячеслава Довженка закрила сторінки в соцмережах

Що про це думає актор

Наречена відомого актора В'ячеслава Довженка вирішила захистити себе від уваги публіки. У коментарі OBOZ.ua пара висловила свою думку про підвищену увагу, яку привертає їхня пара завдяки великій різниці у віці.

Партнерка знаменитості, художниця по костюмах Світлана, заявила, що захотіла обмежити доступ до своєї сторінки, тому що не хоче виставляти своє життя напоказ великій аудиторії.

відео дня

В'ячеслав Довженко з нареченою / фото: instagram.com, В'ячеслав Довженко

"Ні... Не хочу більше цієї публічності", — висловилася дівчина.

Тим часом В'ячеслав відреагував на питання про увагу публіки з певною напругою. Актор вважає, що українське суспільство зберегло в собі певні "радянські" звички, одна з яких — підвищений інтерес до особистого життя оточуючих.

В'ячеслав Довженко — особисте життя / фото: instagram.com, В'ячеслав Довженко

"І правильно зробила. Бо не можна жити колгоспом. Ви ж розумієте: коли виникають стосунки, це дуже приватна, дуже закрита територія. І в нас є хороша українська традиція — будувати паркани. Не тому, що ми жадібні чи закриті, а щоб мати можливість жити своїм невеликим, окремим сімейним колом. Бо не можна жити колгоспом! Це радянська звичка, і вона, відверто кажучи, дуже шкідлива", — заявив Довженко.

Хто наречена В'ячеслава Довженка

Кохану популярного актора В'ячеслава Довженка звати Світлана, вона молодша за артиста на 20 років і працює художницею по костюмах. Пара була знайома давно, проте доленосна зустріч відбулася через роки в стінах театру вже під час повномасштабної війни, коли обоє були вільні від попередніх стосунків. Після трьох років стосунків актор зробив коханій пропозицію.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Джамала ледь не стала фігуранткою міжнародного скандалу через свою громадянську позицію. В інтерв'ю Маші Єфросініній співачка зізналася, що в одній із дружніх до РФ країн у неї виникли серйозні неприємності.

Також Анна Кошмал звинуватила Анастасію Цимбалару та Анну Трінчер у плагіаті. Актриса надала скріншоти-докази, що підтверджують, за її словами, запозичення ідей для рекламних роликів. Знаменитість попросила колег звертатися за креативами до неї безпосередньо.

Про особу: В'ячеслав Довженко В'ячеслав Довженко — український актор театру та кіно. Лауреат премії "Золота дзига" в категорії за найкращу чоловічу роль, повідомляє Вікіпедія. З 2011 року працює в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Відомі кінороботи: "Молитва про гетьмана Мазепу", "Кіборги", "Інший Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред