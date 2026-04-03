"Радянська звичка": Довженко висловився про свої стосунки з різницею у 20 років

Христина Трохимчук
3 квітня 2026, 14:52
Актор щасливий зі своєю молодою нареченою.
В'ячеслав Довженко одружується — хто наречена
Ви дізнаєтеся:

  • Чому наречена В'ячеслава Довженка закрила сторінки в соцмережах
  • Що про це думає актор

Наречена відомого актора В'ячеслава Довженка вирішила захистити себе від уваги публіки. У коментарі OBOZ.ua пара висловила свою думку про підвищену увагу, яку привертає їхня пара завдяки великій різниці у віці.

Партнерка знаменитості, художниця по костюмах Світлана, заявила, що захотіла обмежити доступ до своєї сторінки, тому що не хоче виставляти своє життя напоказ великій аудиторії.

"Ні... Не хочу більше цієї публічності", — висловилася дівчина.

Тим часом В'ячеслав відреагував на питання про увагу публіки з певною напругою. Актор вважає, що українське суспільство зберегло в собі певні "радянські" звички, одна з яких — підвищений інтерес до особистого життя оточуючих.

"І правильно зробила. Бо не можна жити колгоспом. Ви ж розумієте: коли виникають стосунки, це дуже приватна, дуже закрита територія. І в нас є хороша українська традиція — будувати паркани. Не тому, що ми жадібні чи закриті, а щоб мати можливість жити своїм невеликим, окремим сімейним колом. Бо не можна жити колгоспом! Це радянська звичка, і вона, відверто кажучи, дуже шкідлива", — заявив Довженко.

Хто наречена В'ячеслава Довженка

Кохану популярного актора В'ячеслава Довженка звати Світлана, вона молодша за артиста на 20 років і працює художницею по костюмах. Пара була знайома давно, проте доленосна зустріч відбулася через роки в стінах театру вже під час повномасштабної війни, коли обоє були вільні від попередніх стосунків. Після трьох років стосунків актор зробив коханій пропозицію.

Раніше Главред повідомляв, що Джамала ледь не стала фігуранткою міжнародного скандалу через свою громадянську позицію. В інтерв'ю Маші Єфросініній співачка зізналася, що в одній із дружніх до РФ країн у неї виникли серйозні неприємності.

Також Анна Кошмал звинуватила Анастасію Цимбалару та Анну Трінчер у плагіаті. Актриса надала скріншоти-докази, що підтверджують, за її словами, запозичення ідей для рекламних роликів. Знаменитість попросила колег звертатися за креативами до неї безпосередньо.

Про особу: В'ячеслав Довженко

В'ячеслав Довженко — український актор театру та кіно. Лауреат премії "Золота дзига" в категорії за найкращу чоловічу роль, повідомляє Вікіпедія. З 2011 року працює в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Відомі кінороботи: "Молитва про гетьмана Мазепу", "Кіборги", "Інший Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Довженко новини шоу бізнесу
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

