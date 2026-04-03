"Було дуже страшно": Джамала постраждала в країні, дружній до РФ

Христина Трохимчук
3 квітня 2026, 13:36
Співачку намагалися депортувати.
Джамалу затримали в аеропорту

Відома українська співачка Джамала в інтерв'ю Маші Єфросініній розповіла про кричущий випадок, який стався з нею в країні, дружній до РФ. Артистка потрапила в неприємності через висвітлення військових злочинів Росії, що ледь не перетворилося на міжнародний скандал.

Джамала розповіла, що її затримали на добу прямо в аеропорту і погрожували депортацією. Співачка зраділа, що в цей момент була без своїх маленьких дітей. У соцмережах знаменитість активно висвітлювала події в Бучі та інші військові злочини РФ, за що її заочно заарештували в країні-агресорі за "поширення завідомо неправдивої інформації про Збройні сили Росії". Спецслужби дружньої до РФ країни не залишили це без уваги.

Джамала про війну в Україні

"Я не можу назвати країну, але мене на добу затримали. Це було дуже страшно. Але добре, що я була без дітей, бо думала брати їх із собою. Мені кажуть: "Громадяночко, проходимо. Є секретна інформація, ми вас депортуємо". Запитали, звідки я приїхала. Кажу, що з Києва. А вони: "Ось і їдьте до Києва". Я питаю чому, вони кажуть: "Щось ви таке зробили...". Я кажу: "А що я таке зробила?". Ми відкриваємо мій Instagram, а там повідомлення про Маріуполь, Бучу і так далі", — розповіла Джамала.

На щастя, зірці змогли допомогти представники українського посольства. Співачка заявила, що дії правоохоронців насправді були політичним переслідуванням. Незважаючи на свій страх, Джамала намагалася триматися стійко.

Джамалу визволяли представники посольства

"Це було страшно, але в мене спрацювала якась сила: не здаватися, добре, що я без дітей. Я знала, що виберуся", — висловилася знаменитість.

Джамала

Раніше Главред повідомляв, що Анна Кошмал публічно дорікнула Анні Трінчер та Анастасії Цимбалару за копіювання свого контенту. Актриса заявила, що ідеї для рекламних відео на сторінках колег були запозичені у неї, і надала докази.

Також жеребкування "Євробачення-2026" принесло Україні хороші новини. Представниця країни LELEKA виступить у другому півфіналі 14 травня під дванадцятим номером. Зараз букмекери відводять їй восьме місце, але позиція у другій половині шоу може змінити ситуацію.

Джамала (справжнє ім'я — Сусана Алімовна Джамаладінова) — українська співачка та акторка, народна артистка України (2016). Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

    РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

    РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

    Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

    Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

    Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

    Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

    Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

    Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

    Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

    Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

    Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

    Стала власною тінню: Анджеліна Джолі злякала зовнішнім виглядом

    Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТПВідео

    Імпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в СШАІмпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в США
    Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

    РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

    "У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

    На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

    Важливо не прогавити момент: коли обробляти кісточкові дерева від моніліозаВідео

    Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

    Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

    США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

    "Попала на гачок": Нікітюк зробила заяву про сина

    РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

    Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

    Росія рухається до моделі "чебурнета": Денисенко розкрив задум ПутінаПогляд

    "Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

    Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

    Секрет зберігання рису та гречки: що покласти всередину, щоб не було комахВідео

    Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

    Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

    Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

    Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

    Які квіти нести на могилу: помилка при виборі може мати значення

    Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

    Чого не можна робити у свято 6 квітня: важливі прикмети

    Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

    Забудьте про гіркі огірки: експерт назвав просте правило для солодкого врожаюВідео

    Як назавжди позбутися голубів на балконі: дієва стратегія замість щотижневого прибирання

    Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

    Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

    "Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

    Що приховує українська земля - найважливіші знахідки археологів

    Кому 6 квітня слід молитися за зміцнення здоров’я: яке церковне свято

    Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольникуВідео

    Підживлення полуниці навесні: помилка, що зменшує врожай

    "Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

    Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

    Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

    Ціни знову злетіли: на яких заправках найдешевше пальне

    Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

    Прибирати на чужій могилі - гріх чи добра справа: що каже церква

    Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

    Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

    Підготовка насіння перед посівом: що потрібно знати

    "Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

    Багато постраждалих дітей та дорослих: РФ атакувала СумщинуФото

    США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані: Трамп зробив заяву

    НАТО чекають кардинальні зміни, що робити Україні: прогноз ФесенкаПогляд

