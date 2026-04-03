"Було дуже страшно": Джамала постраждала в країні, дружній до РФ

Співачку намагалися депортувати.

Джамалу затримали в аеропорту

Джамалу затримали в аеропорту

Чому співачку хотіли депортувати

Відома українська співачка Джамала в інтерв'ю Маші Єфросініній розповіла про кричущий випадок, який стався з нею в країні, дружній до РФ. Артистка потрапила в неприємності через висвітлення військових злочинів Росії, що ледь не перетворилося на міжнародний скандал.

Джамала розповіла, що її затримали на добу прямо в аеропорту і погрожували депортацією. Співачка зраділа, що в цей момент була без своїх маленьких дітей. У соцмережах знаменитість активно висвітлювала події в Бучі та інші військові злочини РФ, за що її заочно заарештували в країні-агресорі за "поширення завідомо неправдивої інформації про Збройні сили Росії". Спецслужби дружньої до РФ країни не залишили це без уваги.

Джамала про війну в Україні

"Я не можу назвати країну, але мене на добу затримали. Це було дуже страшно. Але добре, що я була без дітей, бо думала брати їх із собою. Мені кажуть: "Громадяночко, проходимо. Є секретна інформація, ми вас депортуємо". Запитали, звідки я приїхала. Кажу, що з Києва. А вони: "Ось і їдьте до Києва". Я питаю чому, вони кажуть: "Щось ви таке зробили...". Я кажу: "А що я таке зробила?". Ми відкриваємо мій Instagram, а там повідомлення про Маріуполь, Бучу і так далі", — розповіла Джамала.

На щастя, зірці змогли допомогти представники українського посольства. Співачка заявила, що дії правоохоронців насправді були політичним переслідуванням. Незважаючи на свій страх, Джамала намагалася триматися стійко.

Джамалу визволяли представники посольства

"Це було страшно, але в мене спрацювала якась сила: не здаватися, добре, що я без дітей. Я знала, що виберуся", — висловилася знаменитість.

Раніше Главред повідомляв, що Анна Кошмал публічно дорікнула Анні Трінчер та Анастасії Цимбалару за копіювання свого контенту. Актриса заявила, що ідеї для рекламних відео на сторінках колег були запозичені у неї, і надала докази.

Також жеребкування "Євробачення-2026" принесло Україні хороші новини. Представниця країни LELEKA виступить у другому півфіналі 14 травня під дванадцятим номером. Зараз букмекери відводять їй восьме місце, але позиція у другій половині шоу може змінити ситуацію.

Вас може зацікавити:

Про особу: Джамала Джамала (справжнє ім'я — Сусана Алімовна Джамаладінова) — українська співачка та акторка, народна артистка України (2016). Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

