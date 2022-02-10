"Змило величезною хвилею": в Атлантичному океані зник український артист

Ілля Романський / facebook.com/royalrussianballet

У Португалії український артист потрапив в страшну історію. 8 лютого 22-річний львів'янин Ілля Романський, який приїхав на гастролі зі своєю балетною трупою, вирішив скупатися в Атлантичному океані.

Як повідомляється на Facebook-сторінці трупи Royal Russian Ballet, артиста змило величезною хвилею, і зараз хлопця намагаються знайти рятувальники.

Коли артисти балету приїхали в португальське місто Порту, то першою ж справою вирушили на берег Атлантичного океану. При цьому двоє хлопців вирішили скупатися.

Першим, хто поліз у воду був технік Дмитро, він здійснив заплив і благополучно повернувся на берег.

Миттєво змила велика хвиля

Після нього скупатися вирішив артист балету Ілля Романський. Як тільки він увійшов у воду, його миттєво змила велика хвиля.

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Дмитро відразу ж кинувся на допомогу Іллі, який тоді вже нерухомо плив на спині. Їх обох почало зносити течією. Дмитро всіма силами намагався витягнути товариша на берег і кричав про допомогу.

Берег був кам'янистим і вибратися на нього не вийшло, оскільки була ймовірність розбитися об каміння.

Раптово хлопців накрила велика хвиля, яка відірвала їх один від одного.

Рятувальники не можуть знайти Іллю

На місце інциденту на надувних човнах підпливли рятувальники. Професійний плавець виліз на скелі і намагався дістати хлопців. Спочатку допомогли Дмитру, а потім почали шукати Іллю.

Також на берег прибули карети швидкої допомоги, пожежники та поліцейські.

Дмитра відразу ж госпіталізували. А ось Іллю шукали до пізньої ночі, але так і не знайшли. У повітря також підняли квадрокоптери нічного бачення.

Оскільки шторм посилювався всім човнам, крім однієї, довелося піти. Артисти трупи дочекалися відливу о першій годині ночі і стали шукати Іллю. Вони ходили по кам'янистому березі з ліхтариками, але все було безрезультатно.

Наступного дня близько 8 години ранку рятувальники відновили пошуки українця. Були задіяні, катери, човни і навіть вертоліт. Крім того, працювали водолази.

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"Поки Іллю знайти не вдалося, але пошуки тривають. Попереджені всі госпіталі і клініки в найближчі 20 кілометрів берегової лінії і в довколишніх населених пунктах. Рибальські човни, що працюють в акваторії, також повідомлені, на телеканалах, газетах і веб-сайтах розміщено оголошення про зниклого безвісти артиста", - зазначили в трупі.

Наступний спектакль від Royal Russian Ballet пройде в ім'я Іллі Романського, а виручені кошти підуть на допомогу його родині. При цьому хлопці не залишають надії його знайти.

Як раніше писали, в ДТП у Словаччині розбилися двоє українців. Водій не впоралася з керуванням і злетіла з дороги в кювет. Аварія сталася в Собранецькому районі.

За кермом автомобіля Seat Leon була 42-річна українка.

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