Ніхто не вижив: у США розбився пасажирський літак

Пасажирський літак розбився в США / Marcella Lee / Twitter

У США в Південній Каліфорнії в районі міста Ель Каджон розбився пасажирський літак.

За даними Департаменту шерифа округу Сан-Дієго, літак Learjet повинен був приземлитися на місцевому аеродромі, коли він зазнав аварії.

"Літак повинен був приземлитися на полі Гіллеспі в Ель Каджоні. На даний момент у нас немає інформації про те, звідки прилетів літак і скільки людей було на борту". Пожежникам не вдалося виявити тих, хто вижив на місці аварії", - повідомили в Департаменті шерифа.

Видання CNN повідомляє, що ніхто з присутніх на борту не вижив.

Медичний експерт проведе розслідування і встановить особи жертв після того, як члени сім'ї будуть сповіщені.

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Попередня причина авіакатастрофи

Видання зазначає, що за годину до авіакатастрофи видимість поблизу аеропорту впала і пілоту необхідно було слідувати правилам польотів за приладами.

Федеральне авіаційне управління і Національна рада з безпеки на транспорті були повідомлені і будуть займатися розслідуванням авіакатастрофи.

Раніше повідомляли, що російський літак-амфібія Бе-200 зазнав аварії на південному сході Туреччини в суботу, 14 серпня. Екіпаж Міноборони РФ допомагав гасити лісові пожежі в курортній країні.

Крім того, момент аварії пожежного літака Бе-200 в Туреччині потрапив на відео.

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