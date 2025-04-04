Емінему народили онука: усі подробиці

Дочка популярного американського репера Емінема народила йому першого онука.

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Емінем став дідусем/ imdb.com, instagram.com/hailiejade

Коротко:

Як назвали онука Емінема

Який вигляд має онук зірки

Єдина рідна дочка американського репера, композитора й актора Емінема (Маршалл Метерс) Хейлі Джейд Скотт народила свою першу дитину.

Як вона підтвердила в Instagram у п'ятницю, у знаменитості народився хлопчик.

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"Щаслива дата//3 тижні, малюк з нами", - підписала вона два дорогоцінних знімки новонародженого, який з'явився на світ 14 березня.

Метерс також розкрила миле прізвисько дитини: Елліот Маршалл МакКлінток. Багато шанувальників зазначили, що ім'я - це данина поваги її знаменитому батькові, чиє справжнє ім'я - Маршалл Брюс Метерс III.

Емінем / ua.depositphotos.com

"Його друге ім'я, я плачу, він такий дорогоцінний", - написав один шанувальник, а інший додав: "Його ініціали - EM і M. Геніально! Який милашка".

Донька Емінема народила / Фото Instagram/hailiejade

52-річний репер повідомив новину про вагітність Метерс у своєму музичному кліпі "Temporary" у жовтні, поділившись кадрами з того моменту, як дізнався про це.

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Раніше Главред повідомляв про те, що Гейлі Скотт похвалилася обручкою від обранця, якого вже охрестили чоловіком зі сталевими нервами.

Також стало відомо, що головний голлівудський плейбой Леонардо Ді Капріо підняв планку в пошуку нових коханок - на світському заході він з'явився з 19-річною моделлю.

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Хто такий Емінем? Маршалл Брюс Метерс III, більш відомий під псевдонімом Емінем, - американський репер, автор-виконавець, композитор, музичний продюсер, продюсер і актор. Є найбільш продаваним музичним артистом у світі, а також найбільш продаваним артистом 2000-х років. Його названо одним із найвидатніших музикантів усіх часів журналом Rolling Stone, який розмістив Емінема під 83-м номером у списку 100 найвидатніших артистів, а також на 91-му місці у списку 100 найвидатніших авторів пісень усіх часів. Цей же журнал проголосив його Королем хіп-хопу. Як сольний артист Емінем продав понад 100 мільйонів альбомів по всьому світу і понад 107 мільйонів своїх записів і 44 мільйони копій своїх альбомів тільки в Америці, повідомляє Вікіпедія. Володар "Оскара" і двох "Греммі"; внесений до Зали слави рок-н-ролу.

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