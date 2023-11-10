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ЗМІ дізналися нові деталі смерті Меттью Перрі: хто знайшов бездиханне тіло актора

Дмитро Відоменко
10 листопада 2023, 21:30
28 жовтня з життя передчасно пішов зірка культового серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Тіло артиста знайшов його багаторічний асистент Кенні Івамаса.
Перрі, похорон
Перрі останні місяці свого життя жив в орендованому будинку / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

28 жовтня в Лос-Анджелесі на 55-му році життя пішов комік і зірка культового ситкому "Друзі" Меттью Перрі. Як пише британське видання Daily Mail з посиланням на інсайдерів, бездиханне тіло артиста його японський асистент на ім'я Кенні Івамаса.

Саме він в останні місяці жив разом з Перрі в орендованому ним дорогому будинку на схилі пагорба з видом на фешенебельний район Беверлі-Хіллз і Тихий океан. Актор орендував це житло за 49 тисяч доларів США на місяць (1,8 млн гривень), оскільки його особняк в Пасифік-Палісейдс (ціною в 6 млн доларів США ‒ понад 216 млн гривень) перебував на ремонті. І основні роботи в ньому закінчилися приблизно за місяць до смерті актора.

Причому Івамаса допомагав Перрі керувати справами більше чверті століття. Давати коментар пресі він відмовився, але ось власник будинку, який знімав артист розповів, що японець був тією людиною, яка "жив з Перрі і стежив за ним і будинком".

відео дня

Перрі повернувся до свого відремонтованого особняка менш ніж за місяць до смерті. Джерела повідомляють, що тіло зірки знайшов саме асистент, тобто – Івамаса.

У Перрі була ще одна асистентка-Бріана Бранкато, яка працювала на актора протягом семи років. Але нещодавно 34-річна жінка звільнилася, щоб стати особистим тренером іншої людини.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися нові Лякаючі фото 47-річної зірки фільму "Американський пиріг" тари Рейд. Останні кілька років артистці сильно дістається від преси через її експериментів із зовнішністю.

Також 58-річна "Кері Бредшоу", актриса Сара Джессіка Паркер розповіла, в чому секрет її догляду за обличчям і тілом. Артистка зізналася, що на косметиці вона економить.

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Меттью Перрі новини шоу бізнесу
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