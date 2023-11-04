У США поховали Меттью Перрі: на закриту церемонію прийшли всі зірки "Друзів"

На кладовищі Форест-Лаун в районі Голлівуд-Хіллз в Лос-Анджелесі поховали всесвітньо відомого актора Меттью Перрі.

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Перрі, похорон / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

На кладовищі Форест-Лаун у районі Голлівуд-Хіллз у Лос-Анджелесі поховали легендарного коміка і сценариста Меттью Перрі, який нещодавно помер у своєму будинку у віці 54 років. Про це повідомляє спеціалізований портал TMZ.

Церемонія прощання з артистом всі виконавці головних ролей в культовому ситкомі "Друзі", який і зробив Перрі всесвітньо відомим коміком.

Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Девід Швіммер і Метт Леблан, для яких ситком був не просто проектом, а, як говорили вони самі, справжньою сімейною справою ‒ і кажуть, що з особливим болем переживають втрату друга.

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Церемонія прощання була досить скромною. На кладовищі Форест-Лаун в районі Голлівуд-Хіллз в Лос-Анджелесі, яке знаходиться менш ніж в півтора кілометрів від легендарної студії Warner Bros, де знімався серіал, зібралося близько 20 осіб. До речі, на цьому цвинтарі покояться і багато інших голлівудських зірок ‒ в тому числі Майкл Джексон, Люсіль Болл і Елізабет Тейлор.

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