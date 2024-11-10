Смерть В'ячеслава Узєлкова: де і коли прощатимуться з боксером

Коротко:
- У віці 45 років помер боксер В'ячеслав Узєлков
- УФБ повідомила дату і час прощання зі спортсменом
Відомий український боксер, фітнес-тренер і шоумен В'ячеслав Узєлков пішов із життя 9 листопада 2024 року. Йому було 45 років.
Про смерть спортсмена повідомила Українська федерація боксу. Сьогодні організація опублікувала в Мережі оголошення про те, де і коли відбудеться прощання з Узєлковим.
В останню путь його проводжатимуть у Вінниці, де він народився і жив останні роки. Церемонія відбудеться через два дні після смерті В'ячеслава - 11 листопада. Початок урочистого прощання призначено на 9 ранку. Для цього було орендовано похоронну залу "Реквієм".
У В'ячеслава Узєлкова було слабке здоров'я. У 2012 році він переніс інсульт, після чого ще два роки продовжував боксерську кар'єру. З лютого 2024 року він переніс кілька важких операцій, перебував на реабілітації та був оптимістично налаштований на повне відновлення.
Хто такий В'ячеслав Узєлков?
В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог з 34 боїв). Завершив професійну кар'єру в 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроєктах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".
Помер В'ячеслав Узєлков - останні новини:
Раніше Главред розповідав, як син та ексдружина емоційно відреагували на смерть В'ячеслава Узелкова. Всупереч натягнутим стосункам спортсмена з сім'єю в останні роки, близькі віддали йому данину поваги.
Крім того стала відома причина такої ранньої смерті боксера. Професійний спорт залишив на здоров'ї В'ячеслава Узєлкова незгладимий слід, який з часом призвів до летального результату.
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