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Смерть В'ячеслава Узєлкова: де і коли прощатимуться з боксером

Анна Підгорна
10 листопада 2024, 16:33
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В останню путь Узелкова проводжатимуть у його рідному місті.
Вячеслав Узелков
В'ячеслав Узєлков помер - коли і де відбудеться прощання з В'ячеславом Узєлковим / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Коротко:

  • У віці 45 років помер боксер В'ячеслав Узєлков
  • УФБ повідомила дату і час прощання зі спортсменом

Відомий український боксер, фітнес-тренер і шоумен В'ячеслав Узєлков пішов із життя 9 листопада 2024 року. Йому було 45 років.

Про смерть спортсмена повідомила Українська федерація боксу. Сьогодні організація опублікувала в Мережі оголошення про те, де і коли відбудеться прощання з Узєлковим.

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В останню путь його проводжатимуть у Вінниці, де він народився і жив останні роки. Церемонія відбудеться через два дні після смерті В'ячеслава - 11 листопада. Початок урочистого прощання призначено на 9 ранку. Для цього було орендовано похоронну залу "Реквієм".

У В'ячеслава Узєлкова було слабке здоров'я. У 2012 році він переніс інсульт, після чого ще два роки продовжував боксерську кар'єру. З лютого 2024 року він переніс кілька важких операцій, перебував на реабілітації та був оптимістично налаштований на повне відновлення.

прощання з Узєлковим
В'ячеслав Узєлков помер - коли і де відбудеться прощання з В'ячеславом Узєлковим / instagram.com/ukrboxing

Хто такий В'ячеслав Узєлков?

В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог з 34 боїв). Завершив професійну кар'єру в 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроєктах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Помер В'ячеслав Узєлков - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як син та ексдружина емоційно відреагували на смерть В'ячеслава Узелкова. Всупереч натягнутим стосункам спортсмена з сім'єю в останні роки, близькі віддали йому данину поваги.

Крім того стала відома причина такої ранньої смерті боксера. Професійний спорт залишив на здоров'ї В'ячеслава Узєлкова незгладимий слід, який з часом призвів до летального результату.

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