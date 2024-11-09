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"Боляче та неприємно": син та ексдружина емоційно відреагували на смерть Узелкова

Руслана Заклінська
9 листопада 2024, 19:36
1117
Рідні та знайомі В'ячеслава Узелкова вшанували пам'ять відомого боксера.
'Боляче та неприємно': син та ексдружина емоційно відреагували на смерть Узелкова
Рідні та знайомі В`ячеслава Узелкова вшанували пам'ять боксера / Колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official, instagram.com/uzelkova.marina

Коротко:

  • 9 листопада помер український боксер В'ячеслав Узелков
  • Ексдружина, син та мер Києва Віталій Кличко зробили заяви з приводу смерті спорсмена

Рідні відомого боксера В'ячеслава Узелкова вперше прокоментували його раптову смерть. Ексдружина Марина Боржемська та син Роберт публічно вшанували пам'ять Узелкова.

У своєму блозі фітнес-тренерка підтвердила смерть колишнього чоловіка, однак не надала жодних подробиць. Марина поділилася, що, незважаючи на всі труднощі та конфлікти у їхніх стосунках, вона вдячна В'ячеславу за їхніх спільних дітей – сина Роберта і доньку Олівію.

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"Пішов з життя В'ячеслав Узелков, батько моїх дітей. Незважаючи на всі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все", - написала Боржемська у Instagram.

'Боляче та неприємно': син та ексдружина емоційно відреагували на смерть Узелкова
Пост Марини Боржемської / Фото: скріншот

Про смерть батька також вперше публічно заявив син В'ячеслава - Роберт Узелков. Він опублікував сторіз в Instagram, де поділився своїми почуттями. Попри складні стосунки, Роберт зазначив, що ця новина не залишила його байдужим.

"В'ячеслав Узелков помер сьогодні (9 листопада – Главред). Якими б не були наші стосунки, однаково боляче та неприємно", - розповів Роберт Узелков.

'Боляче та неприємно': син та ексдружина емоційно відреагували на смерть Узелкова
Заява сина В'ячеслава Узелкова / Фото: скріншот

Заява мера Києва

Мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття у зв'язку зі смертю В'ячеслава Узелкова. Він підкреслив, що Узелков був щирою людиною та талановитим боксером, який досяг великих результатів.

"Вʼячеслав Узелков помер молодим, переживши складні моменти… Щирі співчуття близьким і друзям. Світла памʼять Вʼячеславу", - написав Кличко.

Мер Києва та боксер у минулому Кличко пригадав спортивні досягнення В'ячеслава Узелкова. Він розповів, що на початку кар'єри Узелков став призером Чемпіонатів світу та Європи серед аматорів, а в професійному боксі провів 34 бої, вигравши 30 з них, 19 – нокаутами. Також боксер володів титулами IBO International, WBO Inter-Continental, EBU у напівважкій вазі і був претендентом на пояс Чемпіона світу за версією WBA.

Кличко також згадав, що В'ячеслав боксував під егідою компанії "K2 Promotions" і завершив свою кар'єру у квітні 2014 року, після бою з Геардом Аєтовичем.

Хто такий В'ячеслав Узелков?

В'ячеслав Узелков — відомий український боксер, народився у Вінниці. Він з юних років займався боксом, а згодом вийшов на професійний рівень. Його дебют на ринзі відбувся у 2004 році, і за наступні 10 років він виборов титули чемпіона WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі.

За свою професійну кар'єру Узелков провів 34 бої, з яких здобув 30 перемог, 19 з них — нокаутом, також зазнав 4 поразок. Свій останній бій він провів у квітні 2014 року, поступившись Геарду Аєтовичу.

Після завершення кар'єри В'ячеслав зайнявся тренерською діяльністю і брав участь у телевізійних проектах. У 2015 році стало відомо, що боксер переніс інсульт.

Стосунки Узелкова з дітьми - що відомо

Нагадаємо, 9 листопада помер відомий український боксер та фітнес-тренер В’ячеслав Узелков. Йому було 45 років. Причини смерті наразі невідомі, але з початку року Узелков мав проблеми зі здоров'ям і переніс кілька операцій.

Боксер В'ячеслав Узелков та його дружина, фітнес-тренер Марина Боржемська, розлучилися після 22 років у шлюбі, звинувачуючи один одного в аб'юзі та маніпуляціях з дітьми.

Як повідомляв Главред, раніше Узелков звинувачував ексдружину Марину в тому, що вона налаштовує їхніх двох спільних дітей, Роберта і Олівію, проти батька.

Син В'ячеслава Узелкова публічно звернувся до батька в Instagram. Роберт Узелков заявив, що більше не хоче мати справу з батьком через біль, який той йому завдав.

Марина Боржемська подякувала сину за його сміливість і мудрість, зазначивши, що він відстоює родину та її гідність.

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