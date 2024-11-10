Дуже важко: від чого помер В'ячеслав Узєлков

Коротко:
- Стала відома причина смерті Узелкова
- Журналіст розповів про важке захворювання
9 листопада стало відомо про смерть українського боксера В'ячеслава Узелкова. Ще недавно спортсмен виходив у сторіз, а вже вчора в мережі розлетілася новина про його смерть.
Український фотожурналіст Єфрем Лукацький у Facebook присвятив пост пам'яті Узелкову, де в коментарях розкрив причину смерті 46-річного спортсмена.
"Мав честь знімати бої нашого чемпіона В'ячеслава Узелкова. Сьогодні після важкої хвороби він пішов від нас. Прощавай, чемпіоне", - написав Лукацький на своїй сторінці.
Хто такий В'ячеслав Узелков?
В'ячеслав Узелков - відомий український боксер, народився у Вінниці. Він з юних років займався боксом, а потім вийшов на професійний рівень. Його дебют на рингу відбувся 2004 року, і за наступні 10 років він завоював титули чемпіона WBA Inter-Continental, IBO International і WBO Inter-Continental у напівважкій вазі.
За свою професійну кар'єру Узєлков провів 34 бої, з яких здобув 30 перемог, 19 з них - нокаутом, також зазнав 4 поразки. Свій останній бій він провів у квітні 2014 року, поступившись Геарду Аетовичу.
Після завершення кар'єри В'ячеслав зайнявся тренерською діяльністю і брав участь у телевізійних проєктах. У 2015 році стало відомо, що боксер переніс інсульт.
Пізніше в коментарях, підписники журналіста стали з'ясовувати, що ж стало причиною смерті боксера. Виявилося, що незважаючи на нещодавно перенесену операцію на серці, у Узєлкова трапився тромб у серці, а також гангрена ніг.
"Дуже важко (хворів - авт.), тромб у серці, гангрена ніг", - написав він.
Проблеми зі здоров'ям Узелкова - що відомо
Як раніше писав Главред, у березні В'ячеслав Узелков переніс операцію на серці і публікував кадри з лікарняного ліжка.
У червні український боксер і фітнес-тренер знову опинився в лікарні. У соцмережах Узелков розповів, що йому потрібно було лягти в лікарню.
З лютого 2024 року український боксер і тренер В'ячеслав Узелков переніс три серйозні операції, які стали наслідком тривалого навантаження у спорті. Найважча з них - операція на серці - відбулася у квітні. Після чотирьох місяців реабілітації Узелков поступово повернувся до тренувань. В Instagram він поділився відео зі спортзалу, де робив жим лежачи і продемонстрував кілька хуків.
Крім того, у жовтні боксер офіційно повідомив про інвалідність другої групи. За його словами, з МСМК (Майстра спорту України міжнародного класу) він перетворився на інваліда другої групи.
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