Дуже важко: від чого помер В'ячеслав Узєлков

В'ячеслав Узєлков був у дуже важкому стані.

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Помер Узелков - причина смерті/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/В'ячеслав Узелков, Федерації боксу України

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Стала відома причина смерті Узелкова

Журналіст розповів про важке захворювання

9 листопада стало відомо про смерть українського боксера В'ячеслава Узелкова. Ще недавно спортсмен виходив у сторіз, а вже вчора в мережі розлетілася новина про його смерть.

Український фотожурналіст Єфрем Лукацький у Facebook присвятив пост пам'яті Узелкову, де в коментарях розкрив причину смерті 46-річного спортсмена.

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"Мав честь знімати бої нашого чемпіона В'ячеслава Узелкова. Сьогодні після важкої хвороби він пішов від нас. Прощавай, чемпіоне", - написав Лукацький на своїй сторінці.

Хто такий В'ячеслав Узелков? В'ячеслав Узелков - відомий український боксер, народився у Вінниці. Він з юних років займався боксом, а потім вийшов на професійний рівень. Його дебют на рингу відбувся 2004 року, і за наступні 10 років він завоював титули чемпіона WBA Inter-Continental, IBO International і WBO Inter-Continental у напівважкій вазі. За свою професійну кар'єру Узєлков провів 34 бої, з яких здобув 30 перемог, 19 з них - нокаутом, також зазнав 4 поразки. Свій останній бій він провів у квітні 2014 року, поступившись Геарду Аетовичу. Після завершення кар'єри В'ячеслав зайнявся тренерською діяльністю і брав участь у телевізійних проєктах. У 2015 році стало відомо, що боксер переніс інсульт.

Пізніше в коментарях, підписники журналіста стали з'ясовувати, що ж стало причиною смерті боксера. Виявилося, що незважаючи на нещодавно перенесену операцію на серці, у Узєлкова трапився тромб у серці, а також гангрена ніг.

Від чого помер Узєлков / Скриншот Facebook/Efrem Lukatsky

"Дуже важко (хворів - авт.), тромб у серці, гангрена ніг", - написав він.

Проблеми зі здоров'ям Узелкова - що відомо

Як раніше писав Главред, у березні В'ячеслав Узелков переніс операцію на серці і публікував кадри з лікарняного ліжка.

У червні український боксер і фітнес-тренер знову опинився в лікарні. У соцмережах Узелков розповів, що йому потрібно було лягти в лікарню.

З лютого 2024 року український боксер і тренер В'ячеслав Узелков переніс три серйозні операції, які стали наслідком тривалого навантаження у спорті. Найважча з них - операція на серці - відбулася у квітні. Після чотирьох місяців реабілітації Узелков поступово повернувся до тренувань. В Instagram він поділився відео зі спортзалу, де робив жим лежачи і продемонстрував кілька хуків.

Крім того, у жовтні боксер офіційно повідомив про інвалідність другої групи. За його словами, з МСМК (Майстра спорту України міжнародного класу) він перетворився на інваліда другої групи.

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