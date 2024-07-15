Смерть Шеннен Доерті: у Мережі з'явилося останнє прижиттєве фото акторки

Зірка серіалу "Усі жінки відьми" не боялася з'являтися на публіці під час хвороби.

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Померла Шеннен Доерті - опубліковано останнє фото акторки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/theshando

Американська акторка Шеннен Доерті 9 років боролася з раком молочної залози. На жаль, підступна хвороба, яка з часом поширилася на кістки і головний мозок артистки, здобула перемогу - 13 липня зірки серіалу "Усі жінки відьми" не стало.

Доерті не приховувала свою хворобу і відверто описувала своє життя з онкологією в соцмережах, ділилася свіжими фото, давала інтерв'ю. Останні прижиттєві знімки Шеннен на публіці нещодавно опублікувало видання Page Six.

Як стверджує таблоїд, кадри були зроблені папараці 16 червня під час її прогулянки з подругою і Крісом Кортаццо, другом сім'ї. Їх трьох "спіймали", коли вони гуляли по Малібу, Каліфорнія, після вечері в ресторані.

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На фотографіях Шеннен Доерті спілкується з друзями і виглядає щасливою, але зрештою злегка виснаженою. Акторка була одягнена в сіру вільну сорочку, сині джинси-кльош, сланці та стильне кепі.

Shannen Doherty посміхнулася, вечеряючи з друзями в Малібу на останніх публічних фото перед смертю https://t.co/o3KJmf9flWpic.twitter.com/dcYF3sOpWH - Page Six (@PageSix) July 14, 2024

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Також у ЗМІ з'явилися чутки про те, що "Зоряний Лорд" Кріс Пратт і старша дочка Арнольда Шварценеггера стануть батьками. Для Кріса і Кетрін це буде третя спільна дитина.

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