"Смерть Путіна в двох голках": шоумен Горбунов порівняв російського диктатора з Кощієм

Горбунов, Путін / lkalamujic / flickr.com і УНІАН

Легендарний український телеведучий і продюсер Юрій Горбунов вважає, що смерть російського диктатора Володимира Путіна у двох "голках" - "газі - нафті"і "владі". Про це шоумен розповів у інтерв'ю проекту Аліни доротюк.

"Безперечно, це єдність, підтримка озброєнням і посилення санкцій. Тому що санкції тільки зараз для них почали трохи діяти. Там оголошено дефолт, який на них поки ніяк не відобразився. Поки всі ці санкції на них ніяк не відобразилися. Їх найболючіша історія - це газ і нафта. Ось як тільки ми буде бити по цих місцях", - сказав Горбунов.

Далі, шоумен провів паралелі з російським фольклором, згадавши про легендарного казкового лиходія Кащея Безсмертного, і заявив ‒ у Путіна, на відміну від Кащея, є "дві голки", які потрібно зламати.

"У Путіна є дві голки, як у тій казці про яйце, це – влада, те, чим він дорожить найбільше, і газ з нафтою. Ось як тільки ці дві історії йому підкосити, - йому кінець", - підсумував Горбунов.

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Путін хворий - що відомо

Президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики виявили у нього рак крові, пише британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Колишній керівник британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

На початку червня журналістам стало відомо, що Путіна готують до операції. Її планують провести в Національному медичному Дослідницькому центрі онкології імені Блохіна, який розташований в Москві. За даними ЗМІ, у президента РФ діагностували рак підшлункової залози. Хвороба прогресує. Операція якщо і продовжить життя Путіна, то ненадовго. На думку джерел, мова йде максимум про 3-4 місяці.

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