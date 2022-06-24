Політолог пояснив, чи закінчить смерть Путіна війну в Україні / колаж ua.depositphotos.com

Якщо в РФ раптово помре диктатор Путін, то навряд чи закінчиться розв'язана ним війна проти України. Такий прогноз озвучив відомий фахівець з політології Іван Преображенський в інтерв'ю порталі "Новоє врємя".

Як говорить експерт, навіть якщо Путін дуже і дуже хворий, досі до ладу не ясно, наскільки стійка створена ним в РФ політична система.

"Вважаю, тут потрібно за аналогією потрібно дивитися на схожі авторитарні політикуми в інших пострадянських країнах. Росія поки далеко від Туркменістану. І її система не настільки стійка як там. Сама ж Росія схожа зараз у своїй політичній структурі до Узбекистану", - вважає Преображенський.

За його словами, якщо диктатор Путін швидко помре, що кремлівська верхівка зможе вибрати йому наступника, але при цьому відразу почнеться "ерозія політичного режиму".

Але Преображенський вважає, що війна при цьому не закінчиться.

"Ні, вона зависне, але вирішувати, що буде далі, буде той, хто виграє в цьому щурячому забігу. Я думаю, буде позиція: "війни до переможного кінця" і буде позиція: "Давайте ми цю справу якимось чином заморозимо і спробуємо домовитися". І це точно буде одна з важливих тим у питанні, хто стане наступником Путіна", — підсумував політолог.

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Путін хворий - що відомо

Президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики виявили у нього рак крові, пише британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Ексголова британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

На початку червня журналістам стало відомо, що Путіна готують до операції. Її планують провести в Національному медичному Дослідницькому центрі онкології ім. Блохіна, який розташований в Москві. За даними ЗМІ, у президента РФ діагностували рак підшлункової залози. Хвороба прогресує. Операція якщо і продовжить життя Путіна, то ненадовго. На думку джерел, мова йде максимум про 3-4 місяці.

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