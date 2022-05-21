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Вже скоро: окультист назвав точну дату смерті Путіна

21 травня 2022, 21:23

З кінця грудня 21 року місячні вузли перейшли в знаки осі Телець – Скорпіон, де вони пробудуть до липня 23 року.

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Названа дата смерті Путіна / фото Telegram

Після весняного коридору затемнень 2023 року життєвий шлях президента країни-агресора Володимира Путіна завершиться, повідомив російський філософ і окультист Андрій Космач в розмові з правозахисником Марком Фейгіним.

"З кінця грудня 21 року місячні вузли перейшли в знаки осі Телець – Скорпіон, де вони пробудуть до Липня 23 року. І всі основні події, безпосередньо пов'язані з долею Росії і України, будуть формуватися і реалізовуватися саме під впливом цих вузлів. Протягом цього півторарічного циклу особливу увагу слід приділити трьом коридорам затемнень. Перший коридор затемнень у нас завершився цієї весни: це Квітневе і Травневе затемнення. Наступне затемнення-це жовтень-листопад 22 роки, і, нарешті, найважливіша частина затемнень – сесія затемнень – це квітень і Травень 23 роки", — пояснив філософ.

І ось, нарешті, після весняного коридору затемнень 2023 року, повного сонячного затемнення, яке відбудеться 20 квітня 2023 року, і напівтіньового місячного затемнення, яке відбудеться 5 травня 2023 року, За словами окультиста, "життєвий шлях російського суверена завершиться".

У той же час Космач підкреслив, що цей прогноз складений трьома кращими в світі корифеями в області мунданної астрології. Це область астрології, що вивчає історичні та культурні тенденції, долі націй і великих груп людей, метеорологічні умови і землетруси та інші важливі світові події.

"На сьогоднішній день можна впевнено констатувати, що 98,5% це (смерть Путіна – ред.) відбудеться в травні 23 року. І тільки 1,5% залишається, що ця агонія затягнеться до серпня 23 року. Отже, підсумую, серпень-вересень-це апофеоз військових дій, це третя фаза. Завершальна фаза настане в кінці грудня, буде зачіпати січень, лютий і середину березня. Цей прогноз складений трьома в світі кращими корифеями в області мунданної астрології. Я просто до вас доніс цю інформацію... Друзі мої, зрозумійте, ми зараз вами живемо в досить складний час, коли історія твориться буквально на наших з вами очах. Світ вступив в епоху фундаментальної трансформації. Світ змінюється. Причому світ змінюється так швидко, що цей процес абсолютно не зупинити. Всесвіт, Вищий Розум, Бог, можна говорити як завгодно, невипадково вибрали на роль архітектора Хаосу російського суверена. Бо хто, як не він здатний зруйнувати те, що раніше здавалося фундаментальним і непорушним, і об'єднати тих, кого раніше апріорі вважалося об'єднати неможливо...", — підсумував окультист.

Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

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