Співачку-путіністку Успенську зі скандалом висадили з літака - що сталося

За словами артистки-путіністки, коли вона піднялася на борт, стюардеса накинулася на неї з обвинуваченнями в порушенні правил перевезення тварин.

Успенську зі скандалом висадили з літака / колаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Коротко:

Скандал стався на борту літака

Успенська розмовляла зі стюардесою на підвищених тонах

Зрадницю України і співачку Любов Успенську зі скандалом висадили з борту літака. До інциденту залучалася російська поліція. Про це співачка повідомила росЗМІ.

За словами артистки-путіністки, коли вона піднялася на борт, стюардеса накинулася на неї з обвинуваченнями в порушенні правил перевезення тварин, не давши зайняти своє місце. У відповідь Успенська почала відповідати жінці на підвищених тонах.

"Слово за слово, вона викликала поліцію. Загалом, я пересіла на інший літак, подалі від цієї ненормальної. І спокійно полетіла разом зі своєю собакою в Омськ", - розповіла співачка.

Також співачка додала, що зазвичай невибаглива в плані перельотів, готова бути пасажиркою як в економ, так і в бізнес-класі.

Любов Успенська про Україну

Любов Успенська народилася в Києві, здобула освіту в Київському музичному училищі імені Г. М. Глієра. Незважаючи на це, співачка повністю підтримує дії РФ у війні проти України. Вона публічно підтримує російських військових, виступає в госпіталях і на пропагандистських концертах, а також просуває наратив про те, що Росія "рятує" світ.

Зрадниця України і співачка Любов Успенська стала офіційною загрозою національній безпеці України. Рішення опубліковано на сайті Національної ради з телебачення і радіомовлення. Рішення було прийнято на засіданні 22 січня. Нацрада проаналізувала діяльність Успенської та її публічну позицію через моніторинг соцмереж і відкритих джерел. Було встановлено, що Любов Залманівна своїми публічними заявами та діями підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України та окупацію українських територій.

Раніше Главред повідомляв, що Любов Успенська зробила лицемірну заяву про зраду Батьківщині і вирішила в кращих традиціях російської пропаганди передбачити кінець війни.

Про особу: Любов Успенська Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон, повідомляє Вікіпедія. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, отримала в Києві. Всупереч цьому активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

