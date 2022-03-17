"Скоро пекло!": Горбунов одним фото показав, як країна-терорист продовжує спускатися на дно

Горбунов одним фото показав, як країна-терорист продовжує спускатися на дно / instagram.com/gorbunovyuriy/

Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації.

На цю, без перебільшення історичну подію, відреагував телеведучий Юрій Горбунов. На своїй сторінці в Instagram він опублікував знімок, на якому російський прапор знімають з флагштока біля будівлі Ради Європи в Страсбурзі.

"Після 26 років членства в Раді Європи, Росію виключили. Прапор спускають! Країна-терорист продовжує спускатися на дно. Скоро пекло!",- прокоментував фото Горбунов.

instagram.com/gorbunovyuriy/

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за виключення Росії з Ради Європи. Кількість голосів за: 216 з 219, повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Це Асамблея, яка нещодавно проголосувала за повернення Росії. Тепер прийшов час депутінізації. Остаточне рішення залишається за Комітетом міністрів", - написав глава МЗС України.

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