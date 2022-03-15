Вилетіла "зі свистом": РФ викинули з Ради Європи

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Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за виключення Росії з Ради Європи.

Кількість голосів за: 216 з 219, написав глава МЗС України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Це Асамблея, яка нещодавно проголосувала за повернення Росії. Тепер прийшов час депутінізации. Остаточне рішення залишається за Комітетом міністрів", - написав глава МЗС України.

Кулеба також зазначив, що виключити РФ слід було б ще в 2014 році.

У свою чергу глава української делегації в Асамблеї, народний депутат "Слуги народу" Марія Мезенцева зазначила що за виключення РФ з Ради Європи проголосували 46 країн Європи.

"Росія, намагаючись зберегти обличчя, сьогодні подала лист до Ради Європи про добровільний вихід з організації. Але ми домагаємося саме виключення Росії, і ми зробили все для цього. Такої єдності в ПАРЄ ще не було – 216 за з 219 голосів. ПАРЄ виправляє свої помилки", – приводить висловлювання Мезенцевої прес-служба "Слуги народу".

Фінальну крапку в цій історії поставить Комітет міністрів Ради Європи в четвер , 17 березня, підсумувала Мезенцева.

Додамо, що в рішенні ПАРЄ зазначено, що Росії рекомендовано припинити членство в Раді Європи через несумісність її дій з принципами організації.

Раніше повідомлялося про те. що спільний комітет Ради Європи рекомендує розпочати процес виключення Росії з всеєвропейської ради.