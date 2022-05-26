Помер один із засновників легендарної групи Depeche Mode

Помер Енді Флетчер, один із засновників Depeche Mode / Фото:@Depeche Mode / Facebook

У четвер, 26 травня, помер англійський музикант Енді Флетчер, один із засновників легендарної британської групи Depeche Mode, її бас-гітарист і клавішник. Про смерть музиканта група повідомила в своїх соціальних мережах.

"Ми шоковані і сповнені гнітючої печалі у зв'язку з передчасною кончиною нашого дорогого друга Енді Флетча Флетчера. У Флетча було золоте серце і він завжди був поруч, коли необхідна була підтримка, жива бесіда, сміх від душі і холодна пінта. Наші серця разом з його сім'єю, і ми просимо всіх вас подумки підтримати їх і з повагою поставитися до їх особистого життя в такий важкий час", - сказано в заяві групи.

Причина смерті Енді Флетчера й досі не вказана.

Енді Флетчер, Дейв Гаан, Мартін Гор і Вінс Кларк заснували групу Depeche Mode в 1981 році. У 2020 році Енді Флетчера включили до Зали слави рок-н-ролу як учасника Depeche Mode.

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