Помер один із засновників легендарної групи Depeche Mode

У 2020 році Енді Флетчера включили в Зал слави рок-н-ролу як учасника Depeche Mode.
У четвер, 26 травня, помер англійський музикант Енді Флетчер, один із засновників легендарної британської групи Depeche Mode, її бас-гітарист і клавішник. Про смерть музиканта група повідомила в своїх соціальних мережах.
"Ми шоковані і сповнені гнітючої печалі у зв'язку з передчасною кончиною нашого дорогого друга Енді Флетча Флетчера. У Флетча було золоте серце і він завжди був поруч, коли необхідна була підтримка, жива бесіда, сміх від душі і холодна пінта. Наші серця разом з його сім'єю, і ми просимо всіх вас подумки підтримати їх і з повагою поставитися до їх особистого життя в такий важкий час", - сказано в заяві групи.
Причина смерті Енді Флетчера й досі не вказана.
Енді Флетчер, Дейв Гаан, Мартін Гор і Вінс Кларк заснували групу Depeche Mode в 1981 році. У 2020 році Енді Флетчера включили до Зали слави рок-н-ролу як учасника Depeche Mode.
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