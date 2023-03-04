Помер легендарний український музичний продюсер

Легендарний український продюсер і співзасновник музичного лейблу "інша музика" Владислав Ляшенко раптово помер у 54 роки.

Владислав Ляшенко / Facebook і ua.depositphotos.com

У Києві раптово помер відомий український музичний продюсер і менеджер (останнім часом працював арт-директором київського клубу Bel Etage Music Hall) і співзасновник музичного лейблу "Інша музика" Владислав Ляшенко. Першим про це повідомив директор агентства Concert.Ua Дмитро Феліксов на своїй сторінці в Facebook.

Ляшенко було 54 роки. Під час робочої зустрічі з клієнтом йому раптово стало погано. І через кілька хвилин він помер на місці.

"Я відмовляюся в це вірити, ще 50 хвилин тому ти писав мені смс. Влада більше немає. Просто стало погано на роботі, коли зустрічався з клієнтом", – сповістив Феліксов.

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Причина раптової смерті Ляшенка поки невідома. Як кажуть його родичі, колеги та друзі, ця новина для них стала справжньою трагедією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Англії помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в"потерріані".

До того, на початку серпня 2022 року, померла Нішель Ніколс - американська актриса і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

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