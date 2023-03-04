Помер легендарний український музичний продюсер

У Києві раптово помер відомий український музичний продюсер і менеджер (останнім часом працював арт-директором київського клубу Bel Etage Music Hall) і співзасновник музичного лейблу "Інша музика" Владислав Ляшенко. Першим про це повідомив директор агентства Concert.Ua Дмитро Феліксов на своїй сторінці в Facebook.
Ляшенко було 54 роки. Під час робочої зустрічі з клієнтом йому раптово стало погано. І через кілька хвилин він помер на місці.
"Я відмовляюся в це вірити, ще 50 хвилин тому ти писав мені смс. Влада більше немає. Просто стало погано на роботі, коли зустрічався з клієнтом", – сповістив Феліксов.
Причина раптової смерті Ляшенка поки невідома. Як кажуть його родичі, колеги та друзі, ця новина для них стала справжньою трагедією.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Англії помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в"потерріані".
До того, на початку серпня 2022 року, померла Нішель Ніколс - американська актриса і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).
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