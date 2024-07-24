Скільки заробляє принц Вільям: розкрито величезну цифру

Королівська родина є справжнісінькими мільйонерами.

https://glavred.net/stars/skolko-zarabatyvaet-princ-uilyam-raskryta-ogromnaya-cifra-10583138.html Посилання скопійоване

принц Вільям / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Вільям отримав колосальний дохід у 30 мільйонів доларів від свого маєтку в герцогстві Корнуолл у 2023-2024 фінансовому році, повідомляють численні видання.

За даними Page Six, згідно зі звітами, герцогство Корнуолл - маєток, який 42-річний Вільям успадкував від свого батька, короля Карла III, коли він зійшов на престол у вересні 2022 року, - отримало розподілений надлишок у розмірі 23,6 мільйона фунтів стерлінгів (30,4 мільйона доларів США) від своїх інвестицій.

відео дня

Разом із маєтком Вільяму було присвоєно титул герцога Корнуолла.

У звіті також ідеться, що Вільям - завзятий футбольний фанат - отримав титул покровителя Футбольної асоціації. Раніше цей титул належав його бабусі, королеві Єлизаветі II. Ця ФА курирує чоловічі та жіночі професійні, молодіжні та інвалідні футбольні команди Англії.

Хто такий принц Вільям? Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

Крім того, йому передали повноваження над Благодійною організацією Уельської гвардії і Королівською сільськогосподарською асоціацією Корнуолла, а також його призначили президентом Асоціації Хреста Вікторії і Хреста Георгія.

Асоціація Хреста Вікторії та Георгіївського хреста вручає вищу військову нагороду цивільним особам і військовослужбовцям.

Новини шоу бізнесу в Україні та в світі:

Раніше королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред