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Скандальне Євробачення-2023: учасник дорікнув журі у свинстві, розкрив фіналістів і пішов з конкурсу

13 листопада 2022, 12:12

Лу Бейсон, не підбираючи виразів, "наїхав" на організаторів Нацвідбору, і заявив, що шкодує про свою заявку на участь.

Євробачення-2023, Лу Бейсон
Лу Бейсон зі скандалом зняв свою кандидатуру на участь у Нацвідборі на Євробачення-2023 / instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/loudgio

Суспільний мовник, який займається відбором учасників для пісенного конкурсу Євробачення-2023, наприкінці жовтня представив лонгліст з 36 претендентів на можливість брати участь у змаганні.

До 17 листопада будет опублікований шортлист - фіналісти Національного відбору, які перед членами журі представлять свої музичні номери.

За кілька днів до офіційного оголошення списку фіналістів, учасник гурту Cloudless Юрій Каналош, відомий під псевдонімом Lue Bason, який цього року подав заявку як сольний артист, заявив, що знімає свою кандидатуру, і відмовляється від участі в Національному відборі на Євробачення в 2023 році.

На своїй сторінці в Instagram Лу Бейсон розповів, що Суспільне, на його думку, упереджено ставиться до деяких учасників - одні артисти вже знають, що пройшли у фінал, і приступили до підготовки до виступу, інших (серед яких Юрій Каналош) - тримають в невіданні. Така несправедливість обурює артиста. "Мене дуже бісить. Скажу чесно. Я знаю, що деякі учасники вже знають результат. Такі учасники як Jerry Heil та KRUTЬ, які теж проходили онлайн кастинг, вже знають, що вони в Нацвідборі. Просто ця неповага… Окей, навіть якщо не пройшов, ну чому б не сказати, щоб я міг закрити для себе оці двері. Я розумію, що цьогорічний відбір не буде інакшим. Різниця буде лише в тому, що вони, можливо, не спаляться, як минулого року. Ви всі бачили, що було минулого року. Що це була пряма фальсифікація голосів. Я не знаю, який результат цьогорічного Нацвідбору. Чи пройшов я до шорт-листа чи ні, тому що мені ніхто нічого не сказав. Я не хочу брати участь більше. Я розумію, що я не хочу", - заявив Бейсон.

Окрім фальсифікації результатів, він, як учасник минулорічного Нацвідбору, звинуватив Джамалу у "свинстві" - вона була у складі журі у 2022 році, і в цьому.

"Протягом нашого виступу Джамала теренькала з Лодигіним, практично весь виступ, або сиділа в телефоні. Це видно на відео. Ти мені ставиш найнижчий бал і ти навіть не дивилася мій виступ. Це просто наглість і свинство. Якщо я тобі не подобають як людина і ти мене судиш по тому, тоді ти в журі не можеш сидіти", - емоційно висловився Бейсон.

Суспільний мовник поки утримується від коментарів щодо звинувачень одного з учасників, та його заяви про відмову від участі.

Раньше три країни-учасниці зробили офіційні заяви про своє відмові їхати в Ліверпуль в 2023 році і від участі в Євробаченні-2023 по ряду причин, які неможливо залагодити до початку змагання.

Пізніше Європейська мовна спілка (European Broadcasting Union (EBU) оприлюднив офіційний список країн-учасниць у 67-му щорічному конкурсі Євробачення.

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