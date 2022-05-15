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Сергій Притула назвав грандіозну суму, яку зібрав для ЗСУ під час Євробачення

15 травня 2022, 18:38

Ведучий вже показав "перші" подарунки для українських воїнів, які їм нетерпиться застосувати на рашистах.

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Сергій Притула зібрав понад кілька мільйонів гривень на користь ЗСУ / instagram.com/siriy_ua

Український шоумен, телеведучий і волонтер Сергій Притула був ведучим національного відбору пісенного конкурсу Євробачення з 2017 по 2021 роки, а також коментував Євробачення-2018.

Перед початком Євробачення-2022 шоумен запропонував: він самостійно коментуватиме фінал конкурсу цього року в обмін на донати для ЗСУ.

Під час 4-годинного ефіру Сергій Притула розраховував зібрати мільйон гривень на потреби українських військових.

В результаті, після підрахунків всіх переказів на особисті карти ведучого, на рахунок його благодійного фонду та перерахувань у криптовалюті, українці задонатили 5.5 мільйона гривень.

"Одна перемога є, працюємо далі! Гроші підуть на багі для ЗСУ, але вистачить на ще дещо цікаве. Дякую, мої дорогі твіттеряни! З вами приємно мати справу! Слова дотримали і ви, і я! ;)" - написав Притула на своїй сторінці в Twitter.

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Сергій Притула зібрав понад 5 млн гривень на користь ЗСУ / twitter.com/serhiyprytula

Пізніше активіст опублікував звіт про перші покупки, зроблені на гроші, зароблені під час коментування їм фіналу Євробачення-2022. "Один з батальйонів МВС на Харківщині тепер має п'ять добрих тепловізійних прицілу від нашого фонду. Орки, ховайтеся, а краще тікайте вже з нашої землі, бо наші хлопці налаштовані серйозно. Пощади не буде!!!" - повідомив Притула.

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Сергій Притула зібрав понад 5 млн гривень на користь ЗСУ / twitter.com/serhiyprytula

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