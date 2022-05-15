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"Поставила не 10 балів, а на десяте місце Польщу": Ірина Федишин потрапила в новий скандал

15 травня 2022, 22:15

Ірина Федишин показала анкету, де зазначено, що вона нібито поставила представнику Польщі 10 балів.

Ірина Федишин
Ірина Федишин / соцмережі

Українська співачка та член журі від України на Євробаченні 2022 Ірина Федишин стверджує, що поставила польському киконавцю 10 балів, однак журі виставляє місця, а не бали. Вона поставила представника Польщі на 10 місце.

Після оголошення результатів голосування журі в їх адреси посипалися звинувачення. Щоб виправдатися, Ірина Федишин показала анкету, де вказано, що вона нібито поставила представнику Польщі 10 балів.

Ще один член журі - співак і соліст вокальної формації Пікардійська Терція Андрій Капраль пояснив, що журі не дає бали, а виставляє місця. Отже, Ірина сама не розуміє, як оцінювала виступи, пише Музвар.

Пізніше, на сайті Євробачення опублікували результати голосування від журі різних країн. Як стверджує Музвар, Федишин поставила Польщу на 10 місце. Відзначимо, що раніше артистка заявляла, що Великобританії віддала 12 балів, а Польщі - 10. Але, судячи з результатів, Великобританію Федишин поставила на перше місце, а Польщу - на 10. Тепер виконавиця намагається виправдати свій вчинок.

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Україна оскандалилася з голосуванням на Євробаченні

Українці обурені тим, що представник Польщі на Євробаченні не отримав від нашої країни жодного бала, оскільки Польща за час війни неодноразово показала, що є справжнім другом, який не залишає в біді.

Голова журі від України на Євробаченні Вадим Лисиця вирішив публічно озвучити пояснення результатів голосування українських суддів. Він написав, що весь процес голосування проходив під пильним наглядом юриста і всі члени журі заздалегідь ознайомилися з правилами голосування.

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Євробачення Ірина Федишин Євробачення-2022
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