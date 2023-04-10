Скандал на Хмельниччині: ім’я відомої співачки використали для захисту церкви УПЦ МП

Підпис вокалістки з’явився під заявою на захист церкви Московського патріархату. Сама співачка ще не коментувала ситуацію.

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Ім’я відомої співачки використали для захисту церкви УПЦ МП/ Instagram mila_nitich_official, Facebook Юрій Кравчук

На Хмельниччині розгорівся скандал навколо церкви, яка належала УПЦ Московського патріархату. У селі Заставці на Старосинявщині священник місцевої церкви Іван Задвірний хоче проводити служіння "старослов’янською мовою з українським акцентом", що означає – російською мовою. Священнослужитель збирав підписи серед місцевого населення на підтримку такої ініціативи, і в цьому списку з’явився підпис української співачки Міли Нітіч (справжнє ім’я – Людмила Сергіївна Нитичук).

Співачка народилася і провела дитинство у смт Стара Синява. Проте користувачі мережі почали стверджувати, що вона не могла б підписати таку заяву, тому що в цей час була у Києві. При цьому ще частина людей, чиї імена з’явилися у цьому списку, заявили, що їхні підписи підробили. Відповідний пост опублікував у Facebook член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Юрій Кравчук.

"Частина людей зі списку вже заявили про підроблення їхніх підписів, частина не могла бути присутніми на "зборах", бо перебувала далеко за межами Старосинявщини", – зазначається у дописі.

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Користувачі мережі особливо звернули увагу на те, що у списку є ім’я співачки Міли Нітіч, висловивши сумніви у тому, що це справді її підпис. Частина користувачів стверджують, що стежать за її соцмережами, і, згідно з активністю вокалістки у мережі, вона у той день перебувала у Києві.

Сама співачка ще не коментувала цю ситуацію.

Ім’я відомої співачки використали для захисту церкви УПЦ МП/ Facebook Юрій Кравчук

Побиття військового у церкві Хмельницького

У місті Хмельницький в церкві УПЦ ПМ 2 квітня священники накинулися на українського військовослужбовця, побили його і викинули з храму за "незручне запитання". Захисник прийшов до храму, щоб запитати вірян, скільки ще людей повинно загинути, щоб вони припинили ходити у церкви МП. За це священники накинулися на нього.

Постраждалий військовий розповів подробиці інциденту. Він повідомив, що представники церкви били його та душили. Він зазначив, що його кинули головою об плитку і він не міг дихати. А коли приїхала поліція, то поліцейські написали протокол на самого військового, звинувативши його у дрібному хуліганстві.

Виявилось, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священник Ігор Слободян. Йому повідомили про підозру за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України – "Хуліганство". Однак наступного дня стало відомо, що він втік, тож повістку про виклик на допит до слідчого правоохоронці вручили його батькам.

Як наслідок інциденту Свято-Покровський кафедральний собор у Хмельницькому, де священник побив українського військового, розриває зв'язки з Московським патріархатом та переходить до Православної церкви України. Так вирішила громада, яка зібрала підписи за перехід та отримала ключі від храму.

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