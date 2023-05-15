Скандал лише набирає обертів: Іво Бобул подав у суд на журналістку через "хайп" на ньому

Журналістка Емма Антонюк опублікувала скандальне інтерв'ю зі співаком та звинуватила артиста у сексизмі.

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Іво Бобул подав у суд на журналістку Емму Антонюк / Колаж: Главред, фото: facebook/ivo.bobul.94, instagram/emmocean

Відомий український співак Іво Бобул подав у суд на журналістку та блогерку Емму Антонюк через те, що вона опублікувала скандальне інтерв'ю з артистом. Деталі він розповів у програмі ЖВЛ.

Під час цього інтерв'ю артист висловлювався про деяких жінок, однак його репліки не сподобались журналістці і вона висказалась щодо цього. Прямо під час інтерв'ю між ними розгорівся скандал і Іво Бобул пішов, не чекаючи завершення зйомки.

Іво Бобул стверджує, що просив не публікувати без дозволу інтерв'ю, у якому Емма Антонюк звинуватила його у сексизмі. Однак сама ж блогерка стверджувала, що такої заборони не було.

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"Я подав за те, що вона виставила (інтерв'ю – Главред) Вона не мала на це права без мого дозволу. Я на це дозволу не давав. Треба все ж таки мати якусь честь. З вовками я по-вовчи, з людьми – по-людськи. Коли вже я пішов і мені сказали, які ще там запитання вона готувала мені... Я все одно б пішов! Вона хотіла хайпанути дуже гарно. Вона така і є", - сказав співак.

Сам же він стверджує, що не є сексистом, а навпаки любить жінок і вся його творчість про любов до представниць прекрасної статі.

"Іво Бобул, сказав би краще, - секс-символ. По-перше, послухати репертуар. Про що? Тільки про кохання до жінок! Я залишаюся з тим, що я сказав, але просто кажу: "Так, я люблю жінок". Так, є таке в суспільстві і треба визнати, що таке є. Я сказав те, що я сказав. Я маю право казати, що я думаю. Я казав це не про всіх, а про деяких. Потрібно було це розуміти", - зазначив артист.

Дивіться відео про те, чому Іво Бобул пішов з інтерв'ю з Еммою Антонюк:

Нагадаємо, навколо українського співака Іво Бобула спалахнув скандал через сексизм. Співак розмірковував над тим, що повинна і не повинна робити "хороша дівчина", назвав всіх жінок продажними і зі скандалом втік з інтерв'ю, яке у нього брала журналістка Емма Антонюк.

Потім з'явилося нібито вибачення Бобула за свою поведінку. Однак відразу після цього у співака заявили, що він не просив вибачення - просто його сторінку в соцмережах хтось зламав і написав пост від його імені. А співак, мовляв, не бачить за собою провини за сказане.

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