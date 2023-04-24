Олег Псюк з Kalush Orchestra відверто відповів на "наїзд" Іво Бобула через зірковість

Кілька місяців тому Бобул зробив переможцям Євробачення-2022 зауваження через їхню нібито некоректну поведінку.

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Лідер Kalush Orchestra відповів на закиди Іво Бобула в зоряній хворобі / instagram.com/kalush.official, facebook.com/ivo.bobul.94

Український гурт Kalush Orchestra, який здобув перемогу на Євробаченні у 2022 році, моментально став відомим на багатотисячну аудиторію. Майже рік артисти перебувають на гастролях нон-стоп, збираючи гроші на допомогу Україні, охопленій війною.

Такий успіх гурту не залишився непоміченим і серед українських колег по сцені. У грудні минулого року співак Іво Бобул, з точки зору більш досвідченого артиста, дав Kalush Orchestra жорстку пораду, мовляв хлопці "зазорилися" і до своїх фанатів ставляться зневажливо, а так робити не варто.

Лідер колективу Олег Псюк в інтерв'ю для ЖВЛ відповів Іво Бобулу на його закиди. Зокрема артист зазначив, що його звинувачення в бік гурту необгрунтовані - фанати завжди були важливі для Kalush Orchestra, і той, хто хоч раз побував на їхньому концерті, це прекрасно знає.

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"Правда така, що кожен, хто був у нас в концерті, знає, що ми виходимо фотографуватися. Хоча так робить не кожен, а ми робимо. Буває по-різному, буває - спимо по дві-три години, буває цілодобово не спимо, але ми виходимо. Ми маємо вийти, бо це правильно, так працює сольний концерт", - підкреслює Псюк. Також він заперечує і те, що до нього з успіхом прийшла і зоряна хвороба: "Дуже рідко бувають ситуації, які мене прям бісять. У мене не було (зіркової хвороби - прим. редактора), точно знаю. І кожна людина, яка зі мною працює, може підтвердити, що який я був до початку існування гурту, такий я і зараз".

Дивіться повне інтерв'ю Олега Псюка з Kalush Orchestra для ЖВЛ про концерти, знайомство зі Шварценеггером, колаборації та закулісся Євробачення-2022:

Нагадаємо, навколо українського співака Іво Бобула спалахнув скандал через сексизм. Співак розмірковував над тим, що повинна і не повинна робити "хороша дівчина", назвав всіх жінок продажними і зі скандалом втік з інтерв'ю, яке у нього брала журналістка Емма Антонюк.

Потім з'явилося нібито вибачення Бобула за свою поведінку. Однак відразу після цього у співака заявили, що він не просив вибачення - просто його сторінку в соцмережах хтось зламав і написав пост від його імені. А співак, мовляв, не бачить за собою провини за сказане.

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