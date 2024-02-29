"Симпатична дівчина - не завадило б поголити": у Мережі з'явилося свіже фото Винника

Відомий український попспівак Олег Винник з початку повномасштабної війни зник з медійного простору і лише з часом заявив про те, що перебуває в Німеччині і лікується від таємничої хвороби. Але ось представниця фан-клубу співака Валерія Барон на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram опублікувала свіжу фотографію зі співаком.
На знімку вони позують з Винником на тлі берлінського Theater des Westens. І, судячи з широких посмішок, і співак, і жінка знаходяться в гарному настрої.
У коментарях думки розділилися. Більшість, звичайно, ж завалило співака і Барон компліментами.
Але були і ті, які почали писати гумористочні повідомлення на адресу Винника.
"Справа симпатична дівчина, ось тільки не завадило б її поголити", "Винник - як Пресняков в молодості", "Як можна бути закордоном і не дати коментаря що він думає і кого підтримує і як військовим допомагає", - написали вони.
Нагадаємо, раніше Олег Винник розповів, яка доля чекає його суперхіти, які були написані російською мовою - співак відповів, Чи буде він слідувати тренду з перекладом пісень українською.
Також співак вперше розкрив подробиці особистого життя - хто його дружина, чи є у них дитина, і чому не говорив про свою сім'ю раніше, коли був на піку слави.
До того друг Винника Роман Недзельський розкрив подробиці про його повернення в Україну. Зараз співак живе в Німеччині на роялті від своїх хітів, але, на думку Недзельського, точно повернеться в Україну.
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