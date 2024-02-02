Кондратюк спрогнозував, чи зможе втікач Винник повернути приязнь українців

Продюсер Ігор Кондратюк припустив, чи є майбутнє в українському шоу-бізнесі у колись найвідоміших артистів - співака Олега Винника та репера Потапа.

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Ігор Кондратюк розповів, що зможе допомогти Виннику повернути прихильність українців / колаж Главред, фото УНІАН

Телеведучий і музичний продюсер Ігор Кондратюк припустив, чи є майбутнє в українському шоу-бізнесі у співака Олега Винника і репера/продюсера Потапа (Олексія Потапенка). Своє бачення він висловив в інтерв'ю порталу "Обозреватель".

Кондратюк припускає, що ці артисти, які виїхали після початку повномасштабного військового вторгнення РФ з України і за це отримали величезні відра критики від українців, усе ж матимуть шанси повернути прихильність частини своєї колишньої аудиторії.

"Чи зробить кар'єру, коли повернеться додому Потап, Винник - велике питання. Найімовірніше, Виннику і Потапу це буде легше, тому що можуть написати пару шлягерів, які візьмуть у ротацію. І це буде повернення", - сказав він.

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Крім того, Кондратюк згадав неоднозначну поведінку свого колишнього підопічного - Віталія Козловського, який взагалі поступався в Москві у 2016 році.

"Хоча, знаєте, президент Зеленський вручив Віталію Козловському, який виступав на дні Перемоги в Москві 2016 року, орден. Співаку, який виголошував слова, що йому байдуже, чий Крим. Тому ніколи не говори "ніколи", - підсумував продюсер.

Нагадаємо, раніше Олег Винник розповів, яка доля чекає на його суперхіти, що були написані російською мовою - співак відповів, чи слідуватиме він тренду з перекладом пісень українською.

Також співак уперше розкрив подробиці особистого життя - хто його дружина, чи є у них дитина, і чому не говорив про свою сім'ю раніше, коли був на піку слави.

До того друг Винника Роман Недзельський розкрив подробиці про його повернення в Україну. Зараз співак живе в Німеччині на роялті від своїх хітів, але, на думку Недзельського, точно повернеться в Україну.

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