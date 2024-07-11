Швейцарія планує відмовитися проводити Євробачення-2025 - причина

Швейцарія може відмовитися приймати Євробачення-2025.

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Швейцарія може не провести Євробачення-2025 у себе в країні / колаж: Глафред, фото: instagram.com/eurovision/

На музичному конкурсі Євробачення-2024 перемогу здобув представник Швейцарії і, за правилами конкурсу, наступного року країна-переможець має приймати конкурс у себе. Але через пропозиції місцевих політичних партій цього може не статися.

Як стало відомо з видання RTS, Федеральний демократичний союз виступає проти виділення коштів на проведення конкурсу, оскільки вважає, що конкурс "супроводжується антисемітськими інцидентами і сатанинським вкладом". Остаточне рішення ухвалюватимуть найближчим часом.

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Також Федеральний союз висловив занепокоєння з приводу безпеки громадян. Передбачається, що під час проведення конкурсу може статися щось непередбачуване через військові дії Ізраїлю та Палестини.

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбувся 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.

Євробачення-2024 - останні новини

Зазначимо, раніше Главред розповідав, про що пісня The Code переможців конкурсу Nemo, і як перекладаються слова треку, який став для молодих артистів своєрідним маніфестом.

А також alyona alyona і Jerry Heil зробили потужну заяву прямо на сцені конкурсу - у своєму фінальному виступі артистки з України виголосили важливий для країни меседж.

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