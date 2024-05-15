Українську делегацію оштрафували на Євробаченні-2024 - причина

alyona alyona поділилася, що українську делегацію на Євробаченні-2024 оштрафували через футболки з написом Free Azovstal Defenders.

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alyona alyona розповіла, за що довелося заплатити штраф на Євробачення-2024 / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Українська реперка alyona alyona, яка разом із Jerry Heil цьогоріч представляла Україну на Євробаченні, розповіла, що їхня поява у футболках із написом Free Azovstal Defenders була дуже ризикованою. А все через те, що на конкурсі неприйнятні будь-які політичні жести.

На своїй сторінці в соцмережах артистка зазначила, що перевіряли не тільки одяг, а й навіть нігті учасників.

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"Ми обдзвонили кілька поліграфій, частина з них не працювала, а інша - відмовлялася робити принт. Однак з однією поліграфією ми змогли домовитися після того, як ми п'ять разів зателефонували їм і слізно попросили допомогти. Перед входом до зали наша команда одягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними в green room", - розповіла alyona alyona.

Українська делегація була впевнена, що під час повтору виступів усіх учасників, оператори почнуть показувати і команду теж. У нашої команди все вийшло, але штраф все ж довелося заплатити.

"Тож, коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом. Я неймовірно рада, що нам вдалося нагадати світу про наших військовополонених", - заявила артистка.

Дивіться відео, як українська делегація продемонструвала футболки з написом Free Azovstal Defenders:

Україна на Євробаченні-2024 / фото: скрін t.me/glavredinfo

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбувся 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.

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Зазначимо, італійська співачка запалила головну сцену другого півфіналу Євробачення 2024. Анжеліна Манго, яка виконала пісню "La Noia", заробила оплески буквально з перших акордів своєї пісні з латиноамериканськими мотивами.

Також стало відомо, кому Україна віддала найвищий бал на Євробаченні 2024. Схоже, навіть українські єврофани не очікували такого рішення від Національного журі.

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