"Схопив і сказав тет-а-тет": акторка "Кварталу" розповіла, як Потап позбавив її комплексів

Дівчина втратила віру у себе, коли працювала моделлю. Їй постійно вказували на її недоліки, тому в неї з’явилися комплекси. І саме Потап допоміг їх позбутися.

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Акторка "Кварталу" розповіла, як Потап позбавив її комплексів/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Instagram Товстолєс

Учасниця проєкту "Жіночий квартал" Валерія Товстолєс розповіла, що раніше український музичний продюсер і співак Потап (Олексій Потапенко) допоміг їй позбавитися комплексів. Товстолєс колись працювала в модельному бізнесі, і в той період часу її називали симпатичною, але неідеальною.

Так як у моделінгу всі красиві, на кастингах вона особливо не виділялася. До того ж їй постійно вказували на її недоліки. На тлі цього у неї сформувалися комплекси, від яких вона не могла позбутися сама, і тому дівчина не вірила у себе. Проте під час участі у "Лізі сміху" все змінилося. Про це Валерія Товстолєс розповіла в одному з інтерв’ю.

Під час участі у проєкті команду "180 і вище", учасницею якої була Товстолєс, взяв під своє керівництво Потап. Під час однієї з репетицій він зміг підібрати для Валерії такі слова, щоб дівчина знову змогла повірити у себе і позбутися своїх комплексів.

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"Я пам'ятаю, щось ми виступаємо, робимо якусь сценку. Я захожу за лаштунки, він мене хапає і каже: "Ти дуже гарна, ти просто це ще не розумієш. У тебе неймовірно гарні ноги, ти нереально сексуальна. Ти будеш і ведучою, і акторкою, і все ти будеш. Просто повір, я тобі хочу це сказати, щоб ти запам'ятала". Він мене ось так схопив, тет-а-тет сказав. Без зайвих залицянь, просто людина хотіла сказати це мені", – пригадала Валерія Товстолєс.

Також вона поділилася тим, чому саме у неї сформувалися такі комплекси. Вона розповіла, що раніше в модельному бізнесі були більш чіткі параметри, ніж зараз. Раніше цінувалося абсолютно чисте обличчя, а зараз усе трохи змінилося, і шрами, татуювання та пірсинг вже не є чимось неприйнятним.

"Мені постійно казали "це не те, це не то". Я була товста для модельного бізнесу. Я важила 60 кілограмів. Для мого зросту це ідеальна вага, але тоді вони вважали, що я товста. Їм не подобалися мої ноги, стегна. Їм не подобався мій сміх, їм не подобалося, що я розважала моделей на показі, і вони не встигли вийти. Я постійно чула критику. Мені завжди казали, що я гірша, ніж інші", – поділилася Валерія.

Раніше Потап розставив крапки над "i" з приводу чуток про розлучення з Каменських. Він наголосив, що вже давно звик до чуток. При цьому він наголосив, що зараз вони з дружиною близькі, як ніколи, а спільні фото не викладають, тому що вважають за краще фокусувати свою увагу на інших справах.

Також раніше повідомлялося, що Потап зізнався, де знаходиться зараз, та чому не поспішає в Україну. Потапенко розкрив свою мотивацію ведення справ за кордоном під час повномасштабної війни.

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