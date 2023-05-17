Потап розставив крапки над "i" з приводу свого розлучення з Каменських

Популярний український репер і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, розвіяв всі чутки про розлучення з Настею Каменських.

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Потап і Настя Каменських / колаж Главред, фото УНІАН

Репер і продюсер Потап (він же Олексій Потапенко) прямо прокоментував чутки про його розлучення з попспівачкою Настею Каменських, які навесні нинішнього року почали активно мусуватися в українському сегменті мережі. Своє бачення ситуації він озвучив в інтерв'ю ТСН.

"Чутки завжди були, є і будуть. І я до них давно звик. Але на цей раз я навіть здивувався: невже люди вирішили, що ми не разом тільки тому, що ми не викладали спільні фото? Якщо ви чогось не бачите в соціальних мережах – це не означає, що цього немає. Життя - це не лише Instagram. Ми з Настею разом настільки тісно, як ніколи. Але вважаємо за краще фокусувати свою увагу на інших справах. Я дуже пишаюся її діяльністю. Допомагаю їй усім, чим можу. І вона підтримує мене в цей важкий час. У нашій родині все в порядку. Ми любимо один одного. Любимо і продовжуємо нудьгувати один за одним, коли ми в розлуці", – сказав Потап.

Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через невірність чоловіка.

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"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.

Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.

Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.

Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував категорично.

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