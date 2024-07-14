Шрам від вуха до вуха: путіністка Борисова пришила собі нове обличчя

Російська телеведуча Дана Борисова, яка побудувала скандальну кар'єру в країні-окупанті Росії, а також лікувалася від алкогольної та наркотичної залежності, з'явилася в одному з інтерв'ю з моторошним шрамом.
За даними пропагандистського телеграм-каналу "Светский хроник", путіністка з'явилася в одному з інтерв'ю, де користувачі соцмереж побачили величезний шрам, який зяяв від вуха до вуха.
"Як це розбавити. Дана Борисова наче пришила нове обличчя", - пишуть пропагандисти.
Хто така Дана Борисова
Дана Борисова - російська телеведуча, журналістка та актриса. За даними Вікіпедії, у 2022 році підтримала вторгнення Росії на Україну. Вона також була внесена до санкційних списків України "за відвідування окупованих територій після початку вторгнення, участь у пропагандистських концертах, публічну підтримку війни і режиму Путіна.
3 лютого 2023 року внесена до санкційного списку Канади як причетна до поширення російської дезінформації та пропаганди.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше Борисова показалася з тремтячими руками. Тоді стало відомо про те, що Борисова зникла з радарів десь у листопаді, але ось нещодавно з'явилася і розповіла, що сталося.
Раніше пропутінська балерина Анастасія Волочкова, яку підозрюють в алкоголізмі, після кількох "нетверезих" виходів у світ заявила, що прийняла рішення відмовитися від алкоголю.
Вас також може зацікавити:
- Путіністка Сніжана Єгорова обізвала українок і одразу була покарана
- "Доводить себе за прикладом матері": фанати жахнулися від вигляду дочки путіністки Волочкової
- "Встромив ніж у ногу": з'явилися моторошні деталі другого шлюбу путіністки Валерії
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред