Шрам від вуха до вуха: путіністка Борисова пришила собі нове обличчя

Путіністка Борисова пошила собі нове обличчя.

https://glavred.net/stars/shram-ot-uha-do-uha-putinistka-borisova-prishila-sebe-novoe-lico-10580579.html Посилання скопійоване

Путіністка Борисова пришила нове обличчя / Колаж Главред, фото Instagram/Фото профілю danaborisova_official danaborisova_o

Російська телеведуча Дана Борисова, яка побудувала скандальну кар'єру в країні-окупанті Росії, а також лікувалася від алкогольної та наркотичної залежності, з'явилася в одному з інтерв'ю з моторошним шрамом.

За даними пропагандистського телеграм-каналу "Светский хроник", путіністка з'явилася в одному з інтерв'ю, де користувачі соцмереж побачили величезний шрам, який зяяв від вуха до вуха.

"Як це розбавити. Дана Борисова наче пришила нове обличчя", - пишуть пропагандисти.

відео дня

У Дани Борисової нове обличчя / Скріншот Телеграм

Хто така Дана Борисова Дана Борисова - російська телеведуча, журналістка та актриса. За даними Вікіпедії, у 2022 році підтримала вторгнення Росії на Україну. Вона також була внесена до санкційних списків України "за відвідування окупованих територій після початку вторгнення, участь у пропагандистських концертах, публічну підтримку війни і режиму Путіна. 3 лютого 2023 року внесена до санкційного списку Канади як причетна до поширення російської дезінформації та пропаганди.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Борисова показалася з тремтячими руками. Тоді стало відомо про те, що Борисова зникла з радарів десь у листопаді, але ось нещодавно з'явилася і розповіла, що сталося.

Раніше пропутінська балерина Анастасія Волочкова, яку підозрюють в алкоголізмі, після кількох "нетверезих" виходів у світ заявила, що прийняла рішення відмовитися від алкоголю.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред