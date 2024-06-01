Шикарна Пугачова показала романтичну прогулянку з Галкіним на яхті

Алла Пугачова і Максим Галкін продовжують дратувати "хороших росіян" своїм спокійним життям.

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Максим Галкін і Алла Пугачов насолоджуються один одним / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Легендарна російська співачка Алла Пугачова, яка виступила проти кривавого вторгнення РФ в Україну і виїхала з країни-терориста жити в Ізраїль, показала романтичне фото зі своїм чоловіком Максимом Галкіним.

Пугачова запостила фото на своїй сторінці в Instagram. Пара виглядає надзвичайно щасливою і гармонійною. Вони стоять в оточенні яхт, обіймаються і виглядають справжніми половинками.

Звісно, не обійшлося і без уїдливих коментаторів з терористичної Росії, які досить посередні у своїй дотепності та традиційно називають пару "онуком і бабусею".

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З іншого боку, є фоловери пари, які бажають їй всього найкращого і закликають не повертатися в країну на болотах - Росію.

Алла Пугачова і Максим Галкін кайфують від життя не в Росії / Скриншот alla_orfey

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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Зазначимо, нещодавно Главред писав, що Алла Пугачова разом із сім'єю виїхала з Ізраїлю, вважається, що артистка готувалася до святкування свого ювілею на Кіпрі.

А також зрадниця Лоліта розповіла, що після скандалу з "голою" вечіркою Насті Івлєєвої, Алла Пугачова порадила їй бути розумнішою.

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