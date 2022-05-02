Підліток з мемів про Джолі розповів, чому не зреагував на зірку

Анджеліна Джолі викликала фурор в Україні/ t.me/LeshchenkoS

14-річний львів'янин на ім'я Юліан, який потрапив на відео з Анджеліною Джолі і став героєм мемів пояснив, чому не звернув увагу на голлівудську зірку, сидячи в кафе.

За словами тінейджера, він чув англійську мову поблизу, проте був занадто зосереджений на музиці в навушниках і Instagram-стрічці.

Хлопець навіть не зрозумів, коли він став таким популярним. За його словами, все склалося "як сон наяву". Відзначимо, що ролик з його участю розлетівся по мережі всього за півгодини. Про це підліток розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Як розповів Юліан, він зайшов в кафе перекусити, поки чекав автобус. Сидячи спиною, він не побачив, хто стоїть позаду нього.

"Я сів за столик і краєм вуха почув, що хтось по-англійськи розмовляє. Подумав, якась американська Instagram-знаменитість. Я бачив її, але якось не зрозумів, не впізнав", - згадав львів'янин.

Підліток зізнався, що бачив безліч фільмів з Анджеліною Джолі в головній ролі, проте наживо і за межами знімального майданчика вона виглядає по-іншому. "В реальності вона дуже красива. А ось у фільмах, знаєте, так іноді гримують, що рідна мама не впізнає", – пожартував школяр.

"Я вже приїхав додому-і тут мені мама показує відео, яке їй сусідка скинула, що я популярний. Я десь півгодини їхав, і вийшло так, що за цей час опинився майже у всіх пабліках. Знаєте, це як сон наяву. Начебто все реально, а таке враження, що ти зараз прокинешся і цього всього не буде", – розповів тінейджер.