Шакіра зірвалася і погрожує Жерару Піке: "Я вб'ю свого колишнього"

Колумбійська співачка Шакіра розлучилася зі своїм обранцем, іспанським футболістом Жераром Піке, ще в червні, проте "відпустити" ситуацію не може й досі.
Так на День всіх закоханих вона привітала спортсмена зі святом, правда, вельми оригінальним способом з цілком конкретним підтекстом. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала ролик, на якому при повному параді, з макіяжем, зачіскою, в спокусливому комбінезоні і на підборах, безтурботно протирає підлогу на кухні шваброю - замітає сліди.
При цьому Шакіра підспівує треку співачки SZA - Kill Bill. Ймовірно, пісня обрана зовсім не випадково, адже зупинилася вона на фрагменті, який описує, як лірична героїня планує вбивати свого колишнього чоловіка.
"Я вб'ю свого колишнього, хоч це і не найкраща ідея, а потім і його дівчину – як я до такого дійшла? Може я вб'ю свого колишнього, хоч все ще кохаю його, але краще сісти за грати, ніж бути самотньою", - співає Шакіра.
У коментарях шанувальники Шакіри жаліють її, дивлячись, як важко вона переживає розрив з Піке. І радять футболістові насторожитися, адже немає нічого небезпечнішого за ображену, скривджену жінку.
Нагадаємо, 45-річна колумбійська співачка Шакіра та 35-річний іспанський футболіст Жерар Піке у червні 2022 року розійшлися після 11 років стосунків. Артистка пішла від спортсмена через його невірність, і відсудила у нього синів. Горда колумбійка живе з високо піднятою головою, і новий статус вільної жінки їй, до речі, дуже до лиця.
Раніше Шакіра показала знімки у напівпрозорій сукні, виконані для новорічної рекламної кампанії британського модного будинку Burberry.
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