Шакіра і Жерар Піке розлучилися через любов футболіста "забивати голи" до воріт чужих жінок

Цивільний шлюб співачки закінчився плачевно.
Колумбійська співачка Шакіра і іспанський футболіст Жерар Піке розлучилися після 11 років відносин. Про це повідомляє іспанське видання El Periodico з посиланням на джерело з близького оточення пари.
Причиною для розставання називають регулярні і численні зради спортсмена. І, схоже, що новознайдений статус холостяка Піке цілком влаштовує. Він з Шакірою вже не живе разом якийсь час, який, за словами джерела, повністю присвячує жінкам і відвідуванню нічних клубів.
Жерар Піке і Шакіра познайомилися в 2010 році на зйомках кліпу співачки на пісню Waka Waka (This Time for Africa). Через рік співачка офіційно підтвердила, що перебуває з футболістом у відносинах.
Пара разом виховувала двох синів - Мілана (2013 р.н.) і Сашу (2015 р. н.). У 2013 році Шакіра і Жерар Піке потрапили в список найвпливовіших пар у світі за версією журналу Forbes.
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Раніше у ЗМІ з'явилися чутки про розлучення української співачки, ексучасниці гурту ВІА Гра Віри Брежнєвої та її чоловіка, композитора та музичного продюсера Костянтина Меладзе.
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