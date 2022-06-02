Шакіра і Жерар Піке розлучилися через любов футболіста "забивати голи" до воріт чужих жінок

Шакіра і Жерар Піке розлучилися через зради футболіста / instagram.com/3gerardpique

Колумбійська співачка Шакіра і іспанський футболіст Жерар Піке розлучилися після 11 років відносин. Про це повідомляє іспанське видання El Periodico з посиланням на джерело з близького оточення пари.

Причиною для розставання називають регулярні і численні зради спортсмена. І, схоже, що новознайдений статус холостяка Піке цілком влаштовує. Він з Шакірою вже не живе разом якийсь час, який, за словами джерела, повністю присвячує жінкам і відвідуванню нічних клубів.

Жерар Піке і Шакіра познайомилися в 2010 році на зйомках кліпу співачки на пісню Waka Waka (This Time for Africa). Через рік співачка офіційно підтвердила, що перебуває з футболістом у відносинах.

Пара разом виховувала двох синів - Мілана (2013 р.н.) і Сашу (2015 р. н.). У 2013 році Шакіра і Жерар Піке потрапили в список найвпливовіших пар у світі за версією журналу Forbes.

Шакіа і Жерар Піке були у відносинах 11 років і разом ростили двох синів / instagram.com/3gerardpique

читайте такожДжамала з'явилася на обкладинці німецького видання

Раніше у ЗМІ з'явилися чутки про розлучення української співачки, ексучасниці гурту ВІА Гра Віри Брежнєвої та її чоловіка, композитора та музичного продюсера Костянтина Меладзе.

Інші новини: