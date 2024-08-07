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"Серійний перелюбник, расист": дочка Ілона Маска вивела батька на чисту воду

Олена Кюпелі
7 серпня 2024, 11:31оновлено 7 серпня, 12:06
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Вів'єн зробила низку одкровень про те, що говорив і робив Ілон Маск.
Ілон Маск
Ілон Маск конфліктує зі своєю дочкою/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Транс-дочка Ілона Маска, Вівіан Дженна Вілсон, згадує ймовірне брудне минуле свого батька, щоб помститися за нападки, які він на неї вчинив через її гендерну ідентичність.

"Ти не сім'янин, ти серійний перелюбник, який не перестане брехати про своїх власних дітей", - написала 20-річна дівчина через Threads Monday, посилаючись на численні скандали зі зрадами свого батька.

Як пише Page Six, у 53-річного Маска 12 дітей від трьох різних жінок, включно з близнюками Вілсона, Гріффіном, якого засновник X ділить із першою дружиною Джастін Вілсон.

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Хто такий Ілон Маск

Ілон Рів Маск - інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що управляє заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова - міністра цифрової трансформації України - 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато хто сприйняв як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, унаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % упродовж 12 годин, а сам Маск зазнав загального осуду деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію Росії до 1867 року для того, щоб задобрити Путена?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні пора йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США про надання фінансової допомоги Україні і закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну і тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

Його також звинуватили в романах з Ембер Герд і колишньою дружиною співзасновника Google Сергія Бріна Ніколь Шанахан, що він заперечував.

Потім Вівіан продовжила палке послання своєму батькові: "Ти не християнин, наскільки мені відомо, ти ніколи не ступав до церкви".

Потім вона натякнула, що Маск - расист, стверджуючи: "Ти називав арабську мову "мовою ворога", коли мені було 6 років, на тебе кілька разів подавали до суду за дискримінацію".

Вівіан продовжувала критикувати засновника SpaceX, стверджуючи, що він "не рятує планету", тому що йому нібито "наплювати на зміну клімату".

На закінчення вона сказала: "Ти поодинці розчарував мене тим, наскільки довірливі ми як вид, тому що чомусь люди продовжують вірити тобі з причин, які продовжують вислизати від мене".

Різкий пост Вівіан з'явився після того, як Маск заявив, що її "вбив вірус розуму, що прокидається", коли вона вирішила зробити операцію зі зміни статі.

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